Milanović i Plenković napokon sjedaju za stol: "Bolje ikad nego nikad"

"To nije zakon, ako NATO i donese takvu odluku na sljedećem samitu, to nema zakonski karakter. Hrvatska se sigurno neće protiviti takvim zaključcima, ali da ćemo ih biti u stanju provesti, hoćemo isto kao druge države - nećemo biti u stanju to provesti, to je previše. Hrvatska trenutno troši manje od 2 posto, što bi bilo dvije milijarde dolara, a pazite što je pet posto - to je 5 milijardi", istaknuo je Milanović.