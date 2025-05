Anka Mrak Taritaš: Nije Nobilo slučajno istrčao i podnio kaznenu prijavu 10 dana prije početka kampanje

Podijeli :

Saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš (GLAS) je gostovala u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirala aferu Hipodrom.

Mrak Taritaš tvrdi da je gradonačelnik trebao znati za sve što se događa u gradu.

“Ako ste na čelu grada i obnašate izvršnu vlast, onda zaista morate voditi računa o svim sektorima kojima upravljate. Apsolutno je uvijek odgovornost gradonačelnika za sve što se događa. S tim da u gradu postoji i kontrolni ured. Ako je bilo kakva naznaka bila da se na Hipodromu nešto događa ili da se tamo troše nekakvi novci koji idu u crveno, kontrolni ured u Gradu Zagrebu je trebao raditi svoj posao”, smatra.

Dodaje kako je tajming te afere, uoči lokalnih izbora, nezgodan.

“Mi želimo i ja želim da naš državni odvjetnik, tzv. HDZ-ov dečko, radi svoj posao. Ne možete prigodničarski raditi nekakva hapšenja. I ta hapšenja uvijek imaju svjetla pozornice i medijski su aposlutno popraćena, ali ono što je meni osnovni problem, a to je što dan poslije. Nekog se uhapsi pa se onda odluči je li on u pritvoru ili nije itd. I iza toga mi nemamo podignute optužnice po godinu, dvije”, poručila je Mrak Taritaš.

S obziom na to da se spominje kako se radi o iznosu od oko 2 milijuna eura, Mrak Taritaš smatra da to nije mali iznos da se ne bi primjetilo u proračunu.

“Koliko sam čitala radi se o miljun i 800 tisuća eura. Nije to mali novac. Nije negdje nestalo 100 tisuća eura pa da se u velikoj masi koja je vezana za gradski proračun može sakriti”, kazala je.

Građevinski lobi i Anto Nobilo

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao da nije išao u interne istrage jer je policija već krenula provoditi istragu, ali Mrak Taritaš smatra da je ipak trebao pokrenuti i svoju.

Uhićeni Kostanjević nije mjesecima dizao plaću, a kupio stan i automobile?

“Ako su ti radnici već upozoravali gradonačelnika da tamo nešto ne štima, a grad je jedan veliki sustav bez obzira što je policija bila tamo, on je trebao napraviti internu kontrolu iz jednostavnog razloga – da on zna pravu istinu. Ako jedan gradonačelnik kaže da vjeruje da ništa nije bilo, a ustanovi se da je bilo, gdje smo onda, što će onda biti?”

Možda on zna nešto što mi ne znamo?

“Možda zna nešto da mi ne znamo. Možda se na kraju dana ispostavi da je zaista istina ono što on tvrdi, a to je da je tu građevinski lobi. Ja sam sigurna da to sve zajedno nije slučajno. Sigurna sam da gospodin Nobilo nije slučajno istrčao na teren i sad je slučajno podnio kaznenu prijavu otprilike 10 dana prije početka kampanje za lokalne izbore. Ja vjerujem da aposlutno ništa nije slučajno i da je sve gospodin Nobilo, koji je očito nezadovoljan gradskom vlasti, to napravio”, poručuje Mrak Taritaš.

Što znači nezadovoljan?

“Evidentno je gospodin Nobilo u nekoj drugoj gradskoj vlasti osiguravao svoj interes, a ovdje to nije mogao činiti, nego je morao točno onako kako nalažu propisi. Interesi su bili vezani za određeno zemljište. Na tom zemljištu je urbanistički plan uređenja stavljen van snage, njegova bi zarada bila nešto manja. U bivšoj gradskoj vlasti gospodin Nobilo je očito mogao otvarati razna vrata ili je imao na mobitelu one hitne, brze pozive, a ovdje to ne može činiti i onda radi ono što može – podnosi kaznenu prijavu”, smatra Mrak Taritaš.

