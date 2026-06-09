Vatreni brane broncu
Ante Miše za N1: Modrić s 40 godina igra kao mladić od 25. Spremni smo za SP
Gost naše Marinele Ruškovački u Pregledu dana bio je Ante Miše, nekadašnji trener Hajduka, Turkmenistana i Al-Arabija. Razgovarali su o nadolazećem Svjetskom prvenstvu i hrvatskim šansama da ponovi velike uspjehe iz Rusije 2018. te Katara 2022.
"Probali smo dva sustava, u prvoj i drugoj utakmici. Kao što je rekao izbornik, možda utakmice nisu bile najbolje, ali mislim da smo u dobrom raspoloženju, nakon pobjede protiv Slovenije, otišli na Svjetsko prvenstvo u Ameriku", kazao je Ante Miše, pa se osvrnuo na nogometaše koje je Zlatko Dalić uvrstio u reprezentativni kadar prije odlaska na SP.
Reprezentacija ima budućnost
"Teško mi je komentirati. Mislim da je izbornik pozvao najbolje što Hrvatska u ovom trenutku ima. Eventualno je bilo mjesta za Luku Stojkovića i Diona Drena Belju, da se nagrade za postignuća u hrvatskom prvenstvu i da se prepozna da je HNL dao dva igrača za Svjetsko prvenstvo."
Osvrnuo se i na izostanak Ante Rebića, za kojega smatra da ima kvalitetu.
"Što se tiče Rebića, o njegovim kvalitetama ne moramo ni razgovarati, naravno da je on reprezentativna kvaliteta, ali imao je u prošlosti nekih problema s izbornikom Dalićem. Mislim da je to prevladalo, ne njegove kvalitete kao igrača."
"Mislim da je izbornik Dalić kroz kvalifikacije uspio na miran način pomladiti reprezentaciju. Tu prije svega mislim na Martina Baturinu i Petra Sučića, imamo i Luku Sučića koji dolazi, a da ne zaboravimo ni na našeg Luku Vuškovića, koji je imao sjajnu sezonu u HSV-u. Mislim da možemo biti zadovoljni, naša reprezentacija ima budućnost i poslije Svjetskog prvenstva", kaže Miše.
"Godine nisu bitne"
Dodao je kako ne smatra da izbornik previše ovisi o veteranima koji su ušli u "pozne" nogometne godine.
"Godine nisu bitne. Luka Modrić s 40 godina pokazuje da igra kao mladić od 25. Što se tiče Matea Kovačića, njega će izbornik morat dozirati, on je napravio pauzu od godinu dana, nije lako vratiti se u ritam utakmica. Jedno su treninzi, jedno je zdrav igrač, a jedno je igrač koji je spreman odigrati 90 minuta. Mislim da je Kovačić jedini pod upitnikom, što se tiče Modrića i Joška Gvardiola, oni su 100 posto fit."
Miše smatra da je reprezentacija fizički spremna za veliko natjecanje.
"Prvenstva dugo traju. Igraču su bili pod natjecateljskim naponom do prije 15-ak dana. Bilo je potrebno malo odmora. Izbornik je sa svojim stožerom napravio mini pripreme za SP. Moraš napraviti i fizički dio. Ne sumnjam da ćemo biti u pravom momentu na SP-u, što smo pokazali, pogotovo na zadnja dva svjetska prvenstva. Nema sumnje, reprezentacija je sigurno spremna. Pozitivni rezultat protiv Slovenije daje nam još samopouzdanja da spremno dočekamo SP."
Engleska među favoritima
Što se tiče naše skupine, očekivano je istaknuo Englesku kao momčad s ogromnom kvalitetom.
"Engleska je među favoritima SP-a. Imaju fantastičnu ekipu, u obrani, u sredini, a pogotovo u napadačkom dijelu. Mislim da su oni favoriti ne samo u našoj skupini, uz nas, nego i jedni od favorita za SP. Gana je uvijek nepoznanica. Ekipe s afričkog kontinenta znaju odigrati odlično, ali isto tako i neprepoznatljivo. Panama je južnoamerička ekipa koja će biti agresivna, agilna, trkački raspoložena. Međutim, što se tiče kvalitete, mislim da smo mi ispred i Gane i Paname te da ne bi trebao doći u pitanje prolazak u osminu finala."
"Ne volim prognozirati. Prva utakmica na velikom natjecanju je uvijek najvažnija. Vjerujem da zadnja utakmica (protiv Paname) neće odlučivati", kaže Ante Miše.
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