Ante Miše za N1: Modrić s 40 godina igra kao mladić od 25. Spremni smo za SP

"Engleska je među favoritima SP-a. Imaju fantastičnu ekipu, u obrani, u sredini, a pogotovo u napadačkom dijelu. Mislim da su oni favoriti ne samo u našoj skupini, uz nas, nego i jedni od favorita za SP. Gana je uvijek nepoznanica. Ekipe s afričkog kontinenta znaju odigrati odlično, ali isto tako i neprepoznatljivo. Panama je južnoamerička ekipa koja će biti agresivna, agilna, trkački raspoložena. Međutim, što se tiče kvalitete, mislim da smo mi ispred i Gane i Paname te da ne bi trebao doći u pitanje prolazak u osminu finala."