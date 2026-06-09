Šerbedžija o današnjem svijetu: "Čak i filozofi šute, jedino pjesnici još nešto pišu. Ali tko čita pjesme?"

"Ima jedna rečenica u kojoj Lear kaže, kad gotovo kolabira u oluji i kad je izbačen od obje kćeri, iz kuće, i kad je sam, čovjek koji je nekada bio moćan i kralj i gospodar svega, i on ostane sam u toj kiši, čovjek jadan, star, nemoćan, razočaran u to, i u jednom trenutku kaže rečenicu koja se odnosi na političara ili uopće na čovjeka koji je nekad imao vlast, pa kaže: "Ja sam čovjek koji više zla podnijeh no ga sam počinih." Dakle, ta, i u tom najtragičnijem njegovom trenutku on je ipak shvatio da je nekada činio i nepravedne stvari kao političar. Ali kad je došao do tog središnjeg osjećaja smisla čovjeka, čovječanstva uopće i svoga bića, kad je došao do dna, onda je postao iskren, onda je postao podatan, onda je postao dobar. I kao i svaki čovjek, zapravo svi ti moćni ljudi imaju u sebi, naravno, i neko zrno dobrote, nečega iz djetinjstva što su morali imati, nježnosti i tako dalje. I ponekad se moraju susresti s njim," kaže Šerbedžija.