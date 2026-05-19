UBOJSTVO U DRNIŠU
Unatoč Turudiću, Nobilo ostao pri svome: "Dva pravnika, tri pravna mišljenja"
Odvjetnik Anto Nobilo smatra da ubojica iz Drniša Krisitijan Aleksić ne bi bio na slobodi i u prilici počiniti novo ubojstvo da je DORH radio svoj posao. Ostao je pri tom stavu i nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ustvrdio kako je o tome "prerano govoriti" ida ne može samo DORH "biti loš"
Osim toga, Turudić se neizravno referirao na Nobilove komentare i komentar odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića na rad DORH-a u slučaju ubojice iz Drniša Kristijana Aleksića. Nobilo je, naime, za sve okrivio DORH, zbog čijeg se nepostupanja Aleksić nalazio na slobodi, umjesto u zatvoru, dok je Pavasović rekao kako se drniška tragedija nije mogla prevenirati.
Turudić je danas rekao da su "dva odvjetnika davala različite odgovore" i da novinari znaju kojem se on odvjetniku priklanja, misleći očito na Pavasovića Viskovića. Glavni državni odvjetnik je, naime, ustvrdio danas kako je preuranjeno govoriti koja je institucija kriva i da ne može smao DORH biti loš, a drugi ne, a oni dolaze na kraju.
Podsjetimo, Aleksić je već ranije bio osuđen za ubojstvo iz 1994. godine. 2023. godine policija mu je pronašla ilegalno oružje no sudski postupak zbog tog slučaja do danas nije ni započeo.
"Apsolutna greška DORH-a"
U izjavi za N1, Nobilo je na to rekao kako je riječ o klasičnom slučaju u njihovoj struci.
"Dva pravnika, tri pravna mišljenja. I dalje smatram da je kriv DORH, a i sud jer nije radio svoj posao. Aleksićev slučaj mogao se riješiti u dvije i pol godine i on bi danas bio u osuđenik u zatvoru pa ne bi mogao počiniti ubojstvo u Drnišu", naglasio je Nobilo.
Ponovio je da je Aleksić morao 2023. godine pasti u pritvor.
"DORH je morao tražiti pritvor i tijekom suđenja morao je biti u pritvoru, jer je postojala opasnost od ponavljanja djela. Ako netko tko je počinio tako veliko kazneno djelo, kao što je ubojstvo, nakon izlaska iz zatvora, odmah ili relativno brzo, počini novo kazneno djelo, kao što je to s prerađivanjem oružja, to ukazuje da je on sklon vršenju kaznenih djela i da postoji opasnost da će počiniti isto ili teže kazneno djelo. To je školski primjer gdje se određuje pritvor, ali DORH nije reagirao 2,5 godine i to je apsolutno greška tužiteljstva", zaključio je Nobilo.
