Anušić o izjavi Tramišak: Nemam se što slagati ili ne slagati - ona je napisala post, ona će ga i pojasniti ako bude trebalo

"Ima veliku šansu i koristi. Kad govorimo o Tatrama završetak i završna montaža svih kamiona će se raditi u Đuri Đakoviću u Slavonskom Brodu, jednako kao i održavanje Leoparda. Kad govorimo o protudronskom sustavu, radit će se s tvrtkom Končar, koja će zajedno s jednom poljskom tvrtkom ispostaviti protudronski sustav, a što se tiče Caesara moći će raditi određeni dio i naše tvrtke", naveo je.