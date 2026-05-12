Anušić: Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava, povećavamo broj ročnika

"To je klasificirani podatak, ne mogu reći, ali definitivno imamo problem s pričuvom jer su nakon prekida temeljnog vojnog osposobljavanja 2008. godine status pričuvnog pripadnika OSRH dobivali samo oni koji su prošli dragovoljno služenje, a to je vrlo malen broj ljudi. Do 55. godine možete biti pripadnik pričuvnog sastava. Ljudi koji su to prošli sve su dalje od 2008. godine i sada polako imamo problem s popunjavanjem pričuvnog sastava", rekao je Ivan Anušić u Dnevniku HRT-a.