Anušić o srpskoj kupovini dodatnih kineskih raketa: Razmatramo sustave koji su se dokazali u Ukrajini

Ministar obrane Ivan Anušić nalazi se u Poljskoj, u posjetu hrvatskim vojnicima u Misiji NATO-a
"Razgovarat ćemo o situaciji na Bliskom istoku, u Ukrajini i odnosima s partnerima. Sve nesuglasice moraju se riješiti u korist Hrvatske i njezine sigurnosti“, kazao je Anušić o najavljenoj sjednici Vijeća za obranu.
Na pitanje o zabrani suradnje s izraelskim oružanim snagama i alternativama za sustav protuzračne obrane, Anušić je rekao da su u razmatranju drugi sustavi.
"Oružane snage izradile su studiju koja će uskoro biti predstavljena Vladi“, kazao je, dodavši da će ključni kriteriji biti kvaliteta, brzina isporuke i cijena.
Komentirao je i najave Srbije o nabavi novih raketnih sustava.
"Neka kupuju što žele. Hrvatska će se znati obraniti, kao i uvijek. Naš odgovor je spremnost i članstvo u NATO-u“, rekao je.
Dodao je da NATO prati situaciju i da postoji zabrinutost zbog razvoja naoružanja u regiji.
"Nećemo javno iznositi detalje, ali znamo što se događa i imat ćemo odgovor na sve što bude potrebno“, istaknuo je.
U razgovoru za HRT, otkrio je da Hrvatska razmatra kupnju sustava protuzračne obrane koji su se dokazali u Ukrajini.
"Sustavi protuzračne obrane srednjeg dometa su prioritet. To će biti jedna od tema Vijeća za obranu. Razgovara se o nekoliko sustava koji su se pokazali učinkovitima u Ukrajini. Procjena OSRH, koja je gotova, bit će temelj odluke o smjeru u kojem ćemo ići, zaključio je Anušić".
Ukrajini su dosad isporučeni sustavi protuzračne obrane srednjeg dometa poput NASAMS-a i njemačkog IRIS-T SLM-a i francusko-talijanskog SAMP/T-a.
Ministar nosio kulenovu seku i kobasice u Poljsku?!
Govoreći o dolasku američkog nosača zrakoplova u Split, Anušić je pojasnio da je riječ o redovnom logističkom zaustavljanju.
"To nije prvi put. Svi brodovi koji ulaze u naše teritorijalne vode moraju imati odobrenje Vlade“, rekao je.
Dodao je da će brod ostati dok ne završi logističke potrebe i odmor posade, nakon čega nastavlja plovidbu.
Ministar je otkrio i da je u Poljsku donio i paket iz Hrvatske jednom pripadniku kontingenta.
"Jedna obitelj poslala mu je slavonske specijalitete – kobasice, kulenove seke i slaninu – pa sam mu to osobno dostavio", dodao je.
Naglasio je kako je prisutnost NATO-a na istočnom krilu iznimno važna, posebno u kontekstu rata u Ukrajini.
"To je krucijalno. Važno je biti uz saveznike, razmjenjivati iskustva i sudjelovati u zajedničkim aktivnostima. To je zadatak našeg kontingenta i oni ga izvršavaju kontinuirano", rekao je.
