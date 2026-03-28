ZBOGOM PLAŽAMA
Turisti luduju za novim načinima odmora, a i Hrvatska ima nešto što ih zanima
Europski putnici sve više žele putovanja koja kombiniraju avanturu i uranjanje u kulturu, uključujući aktivnosti povezane s prirodom, sportom, poviješću i gastronomijom.
Klasični odmori na plaži uskoro bi mogli biti potisnuti aktivnim odmorima i tzv. "darecation" putovanjima, jer putnici sve više traže adrenalin i boravak u prirodi umjesto opuštanja uz koktele i knjigu.
Putovanja temeljena na izazovima i želji za intenzivnim avanturama posljednjih godina bilježe sve veći interes, piše Euronews.
Pinterest je "darecations" istaknuo kao jedan od glavnih turističkih trendova za 2026., a pretrage vezane uz avanturistički turizam porasle su za 75%.
Glavni razlog tome je postpandemijska želja za putovanjima koja ostavljaju trajan dojam i nude dublje kulturno iskustvo, zbog čega sve više ljudi štedi i ulaže u jedinstvena, neuobičajena putovanja umjesto više standardnih.
Europsko tržište avanturističkog turizma vrijedi čak 400 milijardi eura
Prema procjenama Adventure Travel Trade Associationa (ATTA), europsko tržište avanturističkog turizma vrijedi oko 464 milijarde dolara (404 milijarde eura).
Najveća tržišta su Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo, a 73% putnika kaže da su "otvoreni za avanturu“.
„Moj partner i ja često biramo nestandardne odmore“, rekla je Sophie Barker iz Leedsa za Euroewns. „Koliko god sunčanje uz Aperol Spritz zvučalo primamljivo, nakon nekoliko dana nam postane dosadno. Zato biramo aktivnije odmore – od planinarenja do skijanja – jer takva putovanja jako pozitivno djeluju na naše mentalno zdravlje.“
Koje su „darecation“ aktivnosti najpopularnije?
Planinarenje i alpinizam među najtraženijim su aktivnostima u 2026., s rastom od 69% na godišnjoj razini, prema podacima SportsCover Directa.
Putovanja povezana s maratonima ("race-cations“) porasla su za 56%, potaknuta trendovima zdravog načina života i zajedničkih aktivnosti, osobito među generacijom Z i ženama.
Popularno je i jedrenje, s rastom od 54%, pri čemu se Hrvatska ističe obalom i infrastrukturom.
Rafting na divljim vodama porastao je za 38%, a norveška rijeka Sjoa posebno se izdvaja.
Planinarski odmori porasli su za 44%, osobito u Europi zbog razgranate mreže označenih staza kroz planine, šume, obale i povijesna mjesta.
Među popularnim aktivnostima su i safari, arheološka istraživanja, kriket i duatloni.
Ravnoteža između avanture i kulture
Iako raste popularnost adrenalinskih putovanja, pojam avanture nije svugdje isti. Neki putnici žele kulturno iskustvo, drugi aktivno istraživanje, a treći kombinaciju.
Njemačka se ističe kao uravnoteženo tržište – popularne su aktivnosti u prirodi, ali i kulturno iskustvo i društveni kontakti.
Nizozemski putnici češće biraju putovanja u potpunosti usmjerena na avanturu, ali im je važan i odmor. Francuski i španjolski putnici više naglašavaju kulturu, povijest i gastronomiju, uz vrijeme s obitelji i prijateljima.
Talijanski putnici posebno cijene osobni razvoj i „transformativna“ putovanja, a često biraju održive opcije i putovanja izvan sezone.
Putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva naginju avanturi i istraživanju, ali i društvenim i kulturnim iskustvima, uz velik interes za daleka putovanja.
Općenito, avanturistički turizam u Europi sve više znači iskustvo i smisleno putovanje, a ne samo intenzitet.
„Europski putnici žele smisleno putovati, povezati se s lokalnom kulturom i prirodom te imati osjećaj da njihova putovanja koriste destinacijama koje posjećuju“, zaključio je Russell Walters iz ATTA-e.
