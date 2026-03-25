Anušić komentirao Milanovićevu zabranu suradnje s izraelskom vojskom: "Imamo nekoliko činjenica"

Ministarstvo obrane i Hrvatska gospodarska komora organizirali su skup Gospodarstvo i obrambena industrija. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Hrvatske gospodarske komora Luka Burilović tim su povodom održali pozdravne govore. Anušić je dao i izjavu za medije.
Oglas
Odgovorio je na pitanje o "Davidovoj praćki" i komentirao Milanovićevu zabranu suradnje s izraelskom vojskom.
"Imamo nekoliko činjenica.
Prva je da je Srbija pokazala i predstavila svoje hipersonične rakete koji su kupili od Kineza.
Taj sustav može srušiti ili ih spriječiti u njihovom dostizanju cilja nekoliko sustava na svijetu, jedan od tih je "Davidova praćka".
Treća činjenica je da je predsjednik Milanović zabranio suradnju oružanih snaga s oružanim snagama Izraela. Drugim riječima nemoguće je o tome pregovarati kad oružane snage imaju zabranu kupovine i implementacije tog sustava u naše oružane snage ", rekao je Anušić.
"Zaključak možete sami donijeti iz ove tri činjenice", dodao je.
"Nema smisla razgovarati o nečemu što ne možemo kupiti", kaže.
Rekao je i da će se vrlo brzo donijeti odluka koji sustav protuzračne obrane ćemo imati u sastavu naših oružanih snaga.
"Ne donosimo odluku o kupovini nečega ja i premijer u mom uredu. Postoji procedura", rekao je Anušić i dodao da će se birati srednji dometa protuzračne obrane.
"Kratki već imamo", zaključio je Anušić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas