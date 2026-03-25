Anušić komentirao Milanovićevu zabranu suradnje s izraelskom vojskom: "Imamo nekoliko činjenica"

N1 Info
25. ožu. 2026. 10:35
Ministarstvo obrane i Hrvatska gospodarska komora organizirali su skup Gospodarstvo i obrambena industrija. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Hrvatske gospodarske komora Luka Burilović tim su povodom održali pozdravne govore. Anušić je dao i izjavu za medije.

Odgovorio je na pitanje o "Davidovoj praćki" i komentirao Milanovićevu zabranu suradnje s izraelskom vojskom.

"Imamo nekoliko činjenica.

Prva je da je Srbija pokazala i predstavila svoje hipersonične rakete koji su kupili od Kineza.

Taj sustav može srušiti ili ih spriječiti u njihovom dostizanju cilja nekoliko sustava na svijetu, jedan od tih je "Davidova praćka".

Treća činjenica je da je predsjednik Milanović zabranio suradnju oružanih snaga s oružanim snagama Izraela. Drugim riječima nemoguće je o tome pregovarati kad oružane snage imaju zabranu kupovine i implementacije tog sustava u naše oružane snage ", rekao je Anušić.

"Zaključak možete sami donijeti iz ove tri činjenice", dodao je.

"Nema smisla razgovarati o nečemu što ne možemo kupiti", kaže.

Rekao je i da će se vrlo brzo donijeti odluka koji sustav protuzračne obrane ćemo imati u sastavu naših oružanih snaga.

"Ne donosimo odluku o kupovini nečega ja i premijer u mom uredu. Postoji procedura", rekao je Anušić i dodao da će se birati srednji dometa protuzračne obrane.

"Kratki već imamo", zaključio je Anušić.

