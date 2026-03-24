VIDEO / Kakav je to skupi izraelski sustav koji je opet posvađao Milanovića i Anušića?
Najnoviji spor između Vlade i Pantovčaka nastao je zbog sustava Davidove praćke, koji su razvile Izraelske obrambene snage.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je još jednom poručio da suradnje s izraelskom vojskom neće biti, dok on o tome odlučuje.
Komentirajući informaciju objavljenu u novom broju Nacionala da ministar obrane Ivan Anušić pregovara s Izraelcima o nabavi tzv. Davidove praćke, Milanović je rekao: "Ako ministar obrane ili bilo tko želi ući u tu vrstu aranžmana s Izraelom, nabavu tzv. Davidove praćke, to znači da je potrebna i suradnja Hrvatske vojske - ljudi iz Glavnog stožera, iz postrojbi, iz sustava zapovijedanja - sa izraelskom vojskom. Tako mi Boga, to se neće dogoditi. Hrvatska vojska, mojom zapoviješću, neće sudjelovati u tome"
Za taj je sustav rekao: "Čak i da je zadnji na svijetu, a nije, nadomjestiv je".
Riječ je, o sustavu koji može presresti famoznu kinesku raketu s dometom do 400 km koju posjeduje Srbija. Njegova cijena može nadmašiti kompletan hrvatski vojni proračun.
Što je Davidova praćka?
Davidova praćka, ranije poznata i kao Čarobni štapić, vojni je sustav Izraelskih obrambenih snaga koji su zajednički razvili izraelski proizvođač oružja Rafael Advanced Defense Systems i američka tvrtka Raytheon. U funkciji je od 2017. godine, a namjena mu je prije svega presretanje neprijateljskih zrakoplova, dronova, taktičkih balističkih raketa, raketa srednjeg i dugog dometa i krstarećih raketa, ispaljenih na udaljenostima od 40 do 300 km, što znači da možda ne bi ni mogao 'uloviti' tzv. Zagrepčanku, kinesku raketu koju je kupila Srbija.
Glavna komponenta sustava je raketa Stunner, dizajnirana za presretanje najnovije generacije taktičkih balističkih raketa na malim visinama, poput ruskog Iskandera i kineskog DF-15, piše tportal. U tu svrhu koristi ugrađene dvostruke CCD/IR tragače za razlikovanje mamaca od stvarne bojeve glave rakete, uz praćenje pomoću Elta EL/M-2084 aktivnog elektronički skeniranog višemodnog radara. Stunner koristi princip "pogodi i uništi" (hit-to-kill), pri čemu cilj uništava izravnim kinetičkim udarom.
Višestupanjski presretač sastoji se od pojačivača raketnog motora na kruto gorivo, nakon čega slijedi asimetrično vozilo za ubijanje s naprednim upravljanjem. Trostruki pulsni motor pruža dodatno ubrzanje i upravljivost tijekom završne faze.
Kako je dobila ime?
Naziv Davidova praćka dolazi od biblijskog teksta o Davidu i Golijatu, simbolu pobjede slabijeg nad jačim protivnikom. U suvremenom kontekstu, taj naziv odražava ideju obrane od brojčano ili tehnološki nadmoćnijih prijetnji pomoću precizne i napredne tehnologije.
Razvoj sustava započeo je krajem 2000-ih godina, a nakon niza testiranja prvi put je službeno uveden u operativnu uporabu u travnju 2017. godine. Od tada je Davidova praćka korištena u stvarnim borbenim situacijama, uključujući presretanja raketa ispaljenih iz pojasa Gaze te drugih regionalnih sukoba.
Tko je sve zainteresiran?
Prva zemlja koja je iskazala interes za Davidovu praćku bila je Indija, koja je to učinila još 2010., dok je sukob s Pakistanom bio još uvijek intenzivan. 2015. Davidovu praćku su poželjele i sve zaljevske zemlje kako bi se zaštitile od iranske raketne prijetnje, piše tportal.
2018. interes za Davidovu praćku iskazala je i Švicarska, a 2023. Finska je odabrala ovaj sustav umjesto također izraelskog Baraka-MX, kako bi se zaštitili od ruske prijetnje u jeku rata u Ukrajini.
Izrael prošlog mjeseca završio nadograđena testiranja Davidove praćke
Izrael je prošlog mjeseca objavio da je završio testiranja svog sustava protuzračne obrane Davidova praćka, koji je dizajniran za presretanje raznih prijetnji, uključujući rakete, projektile, krstareće projektile, zrakoplove i bespilotne letjelice.
"Serija testiranja izgrađena je na operativnim lekcijama naučenim iz nedavnih borbi i uključivala je širok raspon izazovnih scenarija koji simuliraju postojeće i nove prijetnje", naveli su u izjavi, prenijela je agencija AA.
Moshe Patel, čelnik Izraelske organizacije za proturaketnu obranu, rekao je da je serija završena "potpunim uspjehom, omogućujući značajno unapređenje arhitekture protuzračne i proturaketne obrane Države Izrael".
