Komentirajući informaciju objavljenu u novom broju Nacionala da ministar obrane Ivan Anušić pregovara s Izraelcima o nabavi tzv. Davidove praćke, Milanović je rekao: "Ako ministar obrane ili bilo tko želi ući u tu vrstu aranžmana s Izraelom, nabavu tzv. Davidove praćke, to znači da je potrebna i suradnja Hrvatske vojske - ljudi iz Glavnog stožera, iz postrojbi, iz sustava zapovijedanja - sa izraelskom vojskom. Tako mi Boga, to se neće dogoditi. Hrvatska vojska, mojom zapoviješću, neće sudjelovati u tome"