sastanak ministara obrane
Anušić se "u potpunosti" slaže sa SAD-ovim stavom o naoružavanju Europe
Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u četvrtak u Bruxellesu da u potpunosti podržava stajalište Sjedinjenih Država da Europa mora više ulagati u svoje obrambene sposobnosti.
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"Potpuno podržavam SAD u stavu da Europa mora više sudjelovati u vlastitoj obrani, da se ne oslanja isključivo na SAD što je dosad doista i bio slučaj", rekao je Anušić u Bruxellesu gdje je sudjelovao na sastanku ministara obrane država članica Saveza.
Riječ je o zadnjem ministarskom sastanku prije samita NATO-a, koji će se održati 7. i 8. srpnja u Ankari. Jačanje savezničkog odvraćanja i obrane, daljnja pomoć Ukrajini, izgradnja snažnije Europe unutar NATO-a, posebice u svjetlu prilagodbe prisutnosti SAD-a u Europi - teme su koje su dominirale na sastanku ministara obrane NATO-a.
Ivan Anušić dodao je da se Europa sada trgla, da je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, industriji i svemu onome što je čini sigurnijom. Tome je pridonio i rat u Ukrajini koji je osvijestio Europu da je nužno više ulagati u vlastitu sigurnost.
Američki ministar rata Pete Hegseth u svojim je izjavama kritizirao Europu što se previše oslanja na SAD.
Anušić je rekao da se te kritike ne odnose na Hrvatsku koja ispunjava svoje obveze, izdvaja najmanje dva posto svoga BDP-a za obranu, od čega čak 35 posto za modernizaciju i jačanje oružanih snaga.
Kada je riječ o smanjenju prisutnosti američkih snaga u Europi, ministar Anušić je poručio kako je SAD na vrijeme upozorio Europu da će preusmjeriti svoj fokus i time joj omogućio vrijeme za pripremu.
Ministar Anušić danas sudjeluje i na sastanku Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu. Hrvatska i dalje ostaje posvećena čvrstoj potpori Ukrajini, rekao je Anušić.
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