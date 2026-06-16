Anušić: "Hrvatska nije netko tko samo nabavlja naoružanje i vojnu opremu"

„Hrvatska nije netko tko samo nabavlja naoružanje i vojnu opremu, nego proizvodimo visokokvalitetna tehnološka rješenja i proizvode naše obrambene industrije plasiramo na međunarodno tržište. Ministarstvo obrane i Vlada Republike Hrvatske i dalje će snažno podupirati hrvatsku obrambenu industriju koja u geopolitički izazovnim vremenima pridonosi nacionalnoj sigurnosti, ali i razvoju našeg gospodarstva“, prenio je MORH u priopćenju Anušićevu poruku danu prilikom obilaska hrvatskog nacionalnog izložbenog prostora na Eurosatoryju.