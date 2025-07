Anušić: Snaga Oružanih snaga jamči da se više nikada neće dogoditi ono što se dogodilo '90-ih

No, najavio je nešto što do sad nije viđeno, a to su FPV dronovi i to domaće proizvodnje. "Naš proizvod, naše znanje, naša tehnologija. Mi kao Hrvatska se stavljamo na raspolaganje našim saveznicima unutar NATO-a i EU da preuzmemo vodeću ulogu u proizvodnji malih borbenih dronova. Oni nisu nešto posebno atraktivni jer nisu veliki i bučni, ali su puno učinkovitiji nego što izgledaju", poručio je.