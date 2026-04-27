Vinko Grgić opet u utrci za gradonačelnika: "Glasat ću za sebe, sebi vjerujem!"

Bivši gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, koji je već dva puta bio uhićen zbog Uskokovih sumnji u koruptivna kaznena djela, ponovno ulazi u utrku za funkciju gradonačelnika tog grada u Brodsko-posavskoj županiji koju je dva puta napuštao podnoseći ostavku iz pritvora.
Vinko Grgić razgovarao je danas s našom Katarinom Plantak.
"Napravio sam čudo"
Objasnio je razloge svoje kandidature: "Deset godina vodim ovaj grad, svojih deset najboljih godina sam posvetio ovom gradu i sa svojim timom sam napravio čudo. Digli smo grad iz jedne neugodne situacije gdje se napuštalo grad, a sada se ljudi vraćaju. Stotine i stotine projekata, ali neki nisu završeni i dužnost mi je da to završim. Navikao sam da što obećam to i ispunim, mole me i vuku za rukav da se vratim i da to završim."
"Je li moralno kada čovjek deset godina vrijedno radi za ovaj grad i u deset godina po deset, 12, 14, 16 sati odrađuje sve što treba? Moja obitelj je stavljena u drugi plan. Onda dođe netko iz kriminalnog miljea i proglasi to što je proglasio i sve u deset godina pada", dodao je.
"Veselim se trenutku kada ću moći reći svoju istinu"
Naveo je da o istrazi ne može govoriti: "Veselim se trenutku kada ću moći reći svoju istinu i što je zaista bilo."
Grgić je rekao da je razmišljao o povlačenju iz politike, ali da se kandidirao za gradonačelnika kako bi završio projekte.
Bojite li da biste Novu Gradišku mogli ponovno odvesti na prijevremene izbore?
"Sve je moguće, ja ne diktiram uvjete. Što će biti, bit će. Može biti svašta", naveo je.
"Ja ću se maknuti relativno brzo, samo da završim ovo", dodaje.
"Ljudi su bili dosta emotivni i rekli su mi da su pripremali peticiju ako se ne kandidiram i da se kandidiram. Osjetio sam duh, nešto što prije nisam... Vidio sam da su uz mene, kao što su bili i prije šest godina."
Grgić navodi da vjeruje u svoju pobjedu: "Ja ću glasati za sebe i sebi vjerujem. Naći ćemo se 18. pa ćemo vidjeti tko je bio u pravu."
Izbori 17. svibnja
Podsjetimo, prijevremeni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške održat će se u nedjelju, 17. svibnja. Dosadašnji gradonačelnik Grgić podnio je ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela i boravka u istražnom zatvoru.
Grgić je već jednom, u listopadu 2020., podnio ostavku u sličnim okolnostima, no ponovno se kandidirao na izborima 2021. i pobijedio, a uvjerljivu pobjedu ostvario je i na prošlogodišnjim redovnim izborima.
