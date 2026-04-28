kandidatura Ivane Žulj Terzić

DP predao potpise za prijevremene izbore u Novoj Gradiški: "Živimo u demokratskoj državi, a ljudi osjećaju strah"

Hina
28. tra. 2026. 18:02
Nova gradiška
Kandidati Domovinskog pokreta (DP) za predstojeće prijevremene lokalne izbore u Novoj Gradiški - Ivana Žulj Terzić, za gradonačelnicu i Saša Keser, za zamjenika gradonačelnice - predali su u utorak Gradskom izbornom povjerenstvu prikupljene potpise podrške.

Dosad su kandidature predali i predstavnici HDZ-a i SDP-a, a još se očekuje neslužbeno najavljena predaja kandidature Nezavisne liste Vinka Grgića, koja i ove godine na izbore izlazi s istim kandidatima - Vinkom Grgićem za gradonačelnika i Sabinom Vlaović za njegovu zamjenicu.

Kandidatkinja DP-a za gradonačelnicu Nove Gradiške Ivana Žulj Terzić rekla je da su prikupili i predali više nego dovoljan broj potpisa te je izrazila zadovoljstvo odazivom građana.

"Neki građani su mi rekli da se ne smiju potpisati. Živimo u 21. stoljeću, u demokratskoj državi, a ljudi osjećaju strah", ustvrdila je Žulj Terzić te dodala kako razumije da se dio građana osjeća ucijenjeno ili u strahu te poručila da se takve situacije ne bi smjele događati.

Prijedlozi kandidatura Gradskom izbornom povjerenstvu moraju biti dostavljeni najkasnije do 30. travnja. 

Prijevremeni lokalni izbori u Novoj Gradiški zakazani su za 17. svibnja.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
