DP predao potpise za prijevremene izbore u Novoj Gradiški: "Živimo u demokratskoj državi, a ljudi osjećaju strah"

Kandidati Domovinskog pokreta (DP) za predstojeće prijevremene lokalne izbore u Novoj Gradiški - Ivana Žulj Terzić, za gradonačelnicu i Saša Keser, za zamjenika gradonačelnice - predali su u utorak Gradskom izbornom povjerenstvu prikupljene potpise podrške.
Oglas
Dosad su kandidature predali i predstavnici HDZ-a i SDP-a, a još se očekuje neslužbeno najavljena predaja kandidature Nezavisne liste Vinka Grgića, koja i ove godine na izbore izlazi s istim kandidatima - Vinkom Grgićem za gradonačelnika i Sabinom Vlaović za njegovu zamjenicu.
Kandidatkinja DP-a za gradonačelnicu Nove Gradiške Ivana Žulj Terzić rekla je da su prikupili i predali više nego dovoljan broj potpisa te je izrazila zadovoljstvo odazivom građana.
"Neki građani su mi rekli da se ne smiju potpisati. Živimo u 21. stoljeću, u demokratskoj državi, a ljudi osjećaju strah", ustvrdila je Žulj Terzić te dodala kako razumije da se dio građana osjeća ucijenjeno ili u strahu te poručila da se takve situacije ne bi smjele događati.
Prijedlozi kandidatura Gradskom izbornom povjerenstvu moraju biti dostavljeni najkasnije do 30. travnja.
Prijevremeni lokalni izbori u Novoj Gradiški zakazani su za 17. svibnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas