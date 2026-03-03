Oglas

novi izbori

Grgić iz zatvora dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške

author
Hina
|
03. ožu. 2026. 19:22
Gradonacelnika Nove Gradiske Vinka Grgica, policija je privela na Zupanijski sud kod istraznog sudca. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Vinko Grgić iz pritvora je dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške putem odvjetnika Frana Olujića, koji je vijest u utorak potvrdio Hini.

Oglas

Vlada bi u roku tri mjeseca trebala raspisati izbore za gradonačelnika Nove Gradiške, jer je ostavka došla u prvoj polovici novog mandata.

Vinko Grgić uhićen je sredinom veljače u akciji Uskoka. Tereti ga se da je od veljače 2024. do travnja 2025. tražio novac i protuusluge u nekoliko poslova povezanih s nekretninama i javnom nabavom.

Danas je ispitan i zadnji svjedok koji se odnosi na njega pa bi mogao biti ukinut istražni zatvor za sada bivšeg gradonačelnika Nove Gradiške, jer sad neće biti u mogućnosti ponoviti kaznena djela za koje ga se sumnjiči.

Vinko Grgić ostavku je prvi put dao 2020. kada je priveden u kraju afere Janaf i pobijedio na budućim lokalnim izborima. Nije poznato hoće li se ponovo kandidirati na izvanrednim izborima za dužnost gradonačelnika Nove Gradiške na kojoj je proveo 10 godina.

Teme
Izbori Korupcija Nova Gradiška USKOK Vinko Grgić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ