Anušić za N1: Jačamo jaku, malu i efikasnu vojnu silu, a to košta

"Nije me ništa negativno iznenadilo. Dapače, ugodno sam iznenađen spremnošću, posebno vojnika. Ne samo vojnici, policajci, vatrogasci i ljudi iz civilnih službi, svi oni koji će sudjelovati u mimohodu. Njihova spremnost, volju i sreću što će sudjelovati u tom mimohodu. Jer ipak nije taj mimohod samo taj jedan dan, oni stalno ponavljaju i uvježbavaju ono što će 31.7. biti vidljivo svima u Hrvatskoj. To me ugodno iznenadilo, svi jedva čekaju taj dan."