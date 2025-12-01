Anušićeva ocjena: Jučerašnji prosvjedi su bili protiv Hrvatske i projugoslavenski

"Pratio sam poruke, simbole i mogu zaključiti samo jedno, to nije bio prosvjed protiv fašizma. To je bio čisti prosvjed protiv Hrvatske, rekao bih projugoslavenski, a možda još nešto žešće od projugoslavenskog", rekao je Anušić, koji je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara obrane država članica EU-a.