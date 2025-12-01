Oglas

Anušićeva ocjena: Jučerašnji prosvjedi su bili protiv Hrvatske i projugoslavenski

Hina
01. pro. 2025. 15:49
Ivan Anušić
David Jerkovic/PIXSELL

Prosvjedi "Ujedinjeni protiv fašizma" nisu bili antifašistički nego protiv Hrvatske i projugoslavenski, izjavio je u Bruxellesu ministar obrane Ivan Anušić.

"Pratio sam poruke, simbole i mogu zaključiti samo jedno, to nije bio prosvjed protiv fašizma. To je bio čisti prosvjed protiv Hrvatske, rekao bih projugoslavenski, a možda još nešto žešće od projugoslavenskog", rekao je Anušić, koji je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara obrane država članica EU-a.

Tvrdi da je to zaključio iz transparenata i poruka, među kojima je bio i jedan na ćiriličnom pismu.

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli prosvjedne marševe s kojih je poručila da ne pristaje na zastrašivanja i podjele u društvu.

Prosvjednici su poručili da se fašizam danas u društvu vidi "u svakom napadu na radnika, dostavljača na minimalcu samo zato jer je druge boje kože", "u svakom izgovorenom "Za dom spremni" u Hrvatskom saboru, bez srama i sankcija", "na ulici, među crnim kapuljačama koje prijete nacionalnim manjinama".

antifašizam fašizam ivan anušić prosvjed

