"Lijena" pita sa sirom: Nema razvlačenja kora, gotova je za 5 minuta, a nema ukusnije od nje

Jedna jednostavna pita sa sirom za koju ne treba puno – ni sastojaka ni truda.
Sve što trebate jest da u jednoj zdjeli pomiješate osnovne namirnice koje već imate kod kuće, bez razvlačenja kora ili čekanja da tijesto naraste.
Tijesto se priprema za svega pet minuta, nakon čega se izlije u lim i odmah stavlja peći. Dok se pećnica brine o svom dijelu posla, vi imate vremena da se odmorite – ili pripremite salatu.
Pita izlazi iz pećnice mekana, sočna i puna okusa, sa zlatnom koricom i bogatim punjenjem od sira. Savršena je uz jogurt ili kiselo mlijeko, prenosi Krstarica.
Sastojci:
Pripremu pogledajte u videu:
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
