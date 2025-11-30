Oglas

"Lijena" pita sa sirom: Nema razvlačenja kora, gotova je za 5 minuta, a nema ukusnije od nje

author
N1 Info
|
30. stu. 2025. 15:58
pita-sa-sirom-burek-sa-sirom-295123-725x408
Shutterstock

Jedna jednostavna pita sa sirom za koju ne treba puno – ni sastojaka ni truda.

Sve što trebate jest da u jednoj zdjeli pomiješate osnovne namirnice koje već imate kod kuće, bez razvlačenja kora ili čekanja da tijesto naraste.

Tijesto se priprema za svega pet minuta, nakon čega se izlije u lim i odmah stavlja peći. Dok se pećnica brine o svom dijelu posla, vi imate vremena da se odmorite – ili pripremite salatu.

Pita izlazi iz pećnice mekana, sočna i puna okusa, sa zlatnom koricom i bogatim punjenjem od sira. Savršena je uz jogurt ili kiselo mlijeko, prenosi Krstarica.

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 200 ml jogurta
  • 100 ml mlijeka
  • 80 ml ulja
  • 80 g brašna + 1 prašak za pecivo (15 g)
  • 350 g sira (domaćeg, feta ili po želji)
  • 1 čajna žličica soli
  • sezam za posipanje (po želji)

Pripremu pogledajte u videu:

