Oglas

Trik Gordona Ramseyja

Profesionalni kuhari pirjaju luk samo na ovaj način: Mnogo je ukusniji, gotov za tren – i sve bez mirisa prženja po stanu

author
N1 Info
|
29. stu. 2025. 09:30
dinstani luk
Pixabay/ilustracija

Jeste li isprobali ovaj trik dok pirjate luk?

Oglas

Profesionalni kuhari zaklinju se u jedan jednostavan trik – luk je brže gotov, okus je puniji, a neugodni mirisi gotovo nestanu.

Pirjanje luka najčešće shvatimo zdravo za gotovo: nasjeckamo, zagrijemo ulje i pustimo ga da omekša dok radimo nešto drugo. Međutim, vrhunski svjetski kuhari rade to malo drugačije, prenosi Krstarica.

Primjerice, Gordon Ramsay u luk za variva i umake dodaje prstohvat sode bikarbone i malo šećera. To ubrzava pirjanje, pojačava sočnost i daje dublji, karamelizirani okus.

Prema pisanju portala espreso.co.rs, ova metoda ima još nekoliko prednosti:

Manje neugodnog mirisa u stanu

Neugodan miris luka tijekom prženja potječe od spojeva sumpora koje luk oslobađa pri zagrijavanju. Soda bikarbona pomaže neutralizirati sumpor, pa se miris znatno smanji.

Brže omekšava i gušće postaje

Soda omekšava stanične stijenke luka, pa se brže raspada i oslobađa prirodnu sluz, što jelu daje gušću, kremastiju strukturu. Zbog toga možete preskočiti zapršku – ovaj način pirjanja već daje potrebnu gustoću.

Lakše za probavu

Luk postaje mekši i nježniji, što mnogima olakšava probavu.

Kako to napraviti – korak po korak

  1. Na tavu dodajte malo ulja ili maslaca.
  2. Ubacite nasjeckani luk.
  3. Posipajte prstohvat sode bikarbone (do 1/5 žličice na jednu veću glavicu).
  4. Dodajte mrvicu šećera radi brže karamelizacije.
  5. Lagano miješajte: luk će brzo pustiti sok, omekšati i dobiti lijepu zlatnu boju.

Uz minimalan trud, vaš umak, varivo ili bilo koje jelo koje počinje pirjanim lukom bit će punijeg okusa, kremastije strukture i profesionalne kvalitete – a stan bez jakog mirisa luka.

Teme
Bez mirisa luka Karamelizacija luka Kuharski trikovi Soda bikarbona dinstanje luk pirjanje luka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ