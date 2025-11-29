Profesionalni kuhari pirjaju luk samo na ovaj način: Mnogo je ukusniji, gotov za tren – i sve bez mirisa prženja po stanu

Jeste li isprobali ovaj trik dok pirjate luk?
Profesionalni kuhari zaklinju se u jedan jednostavan trik – luk je brže gotov, okus je puniji, a neugodni mirisi gotovo nestanu.
Pirjanje luka najčešće shvatimo zdravo za gotovo: nasjeckamo, zagrijemo ulje i pustimo ga da omekša dok radimo nešto drugo. Međutim, vrhunski svjetski kuhari rade to malo drugačije, prenosi Krstarica.
Primjerice, Gordon Ramsay u luk za variva i umake dodaje prstohvat sode bikarbone i malo šećera. To ubrzava pirjanje, pojačava sočnost i daje dublji, karamelizirani okus.
Prema pisanju portala espreso.co.rs, ova metoda ima još nekoliko prednosti:
Manje neugodnog mirisa u stanu
Neugodan miris luka tijekom prženja potječe od spojeva sumpora koje luk oslobađa pri zagrijavanju. Soda bikarbona pomaže neutralizirati sumpor, pa se miris znatno smanji.
Brže omekšava i gušće postaje
Soda omekšava stanične stijenke luka, pa se brže raspada i oslobađa prirodnu sluz, što jelu daje gušću, kremastiju strukturu. Zbog toga možete preskočiti zapršku – ovaj način pirjanja već daje potrebnu gustoću.
Lakše za probavu
Luk postaje mekši i nježniji, što mnogima olakšava probavu.
Kako to napraviti – korak po korak
- Na tavu dodajte malo ulja ili maslaca.
- Ubacite nasjeckani luk.
- Posipajte prstohvat sode bikarbone (do 1/5 žličice na jednu veću glavicu).
- Dodajte mrvicu šećera radi brže karamelizacije.
- Lagano miješajte: luk će brzo pustiti sok, omekšati i dobiti lijepu zlatnu boju.
Uz minimalan trud, vaš umak, varivo ili bilo koje jelo koje počinje pirjanim lukom bit će punijeg okusa, kremastije strukture i profesionalne kvalitete – a stan bez jakog mirisa luka.
