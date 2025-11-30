Sedam namirnica koje ne treba jesti zimi: Zdrave su, ali u tom periodu ih bolje preskočite

Što više vremena prođe od branja proizvoda do njegove konzumacije, plod samim time ima manje hranjivih tvari, kaže Elizabeth Somer, autorica knjige Eat Your Way to Happiness.
Upravo zato bi se naša prehrana trebala temeljiti na svježim namirnicama iz lokalnog okruženja, dok bi trebalo izbjegavati one koje nisu „u sezoni“.
Šparoge
Šparoge se mogu pronaći u trgovinama gotovo cijele godine, ali najbolje su u proljeće, kada su vrhovi čvrsti i ukusni. Zimske šparoge dolaze iz zemalja Latinske Amerike, pa su vrlo „drvenaste“ i bezukusne.
Umjesto toga odaberite:
Prokulice, koje pripadaju porodici krstašica i bogate su vitaminom C, koji jača imunitet, te vitaminom K, koji doprinosi zdravlju kostiju. Najbolje ih je pripremiti s domaćom slaninom.
Breskve
Ljeti su breskve najsočnije i najslađe. Nakon kolovoza teško ih je pronaći u prodavaonicama. Ako ih ipak nađete, vjerojatno su uvezene iz Južne Amerike.
Umjesto toga odaberite:
Citrusno voće poput naranči, koje je bogato slatko-kiselim sokom, vitaminima i mineralima koji štite organizam od sezonskih prehlada i gripe.
Svježi grašak
Slatka i mekana zrna graška proljetna su poslastica i smatraju se jednim od najčišćih povrtnih plodova na tržištu. Zimski grašak, međutim, ima brašnastu teksturu i slab okus.
Umjesto toga odaberite:
Smrznuti grašak, koji je ubran tijekom sezone i zadržao je okus sličan „pravoj“ stvar.
Kukuruz u klipu
Kuhani ili pečeni kukuruz bolji je izbor od čipsa, ali svježi klipovi zimi nisu ni približno ukusni kao oni ljetni, puni slatkih i mekanih zrna.
Umjesto toga odaberite:
Smrznuti kukuruz šećerac, zdraviju alternativu koja je zadržala hranjive tvari poput luteina.
Jagode
Ako tijekom zime naiđete na jagode, znajte da su vjerojatno proveli mjesece u hladnjači. Takve jagode nemaju ni okus ni miris, a hranjive tvari s vremenom su se izgubile.
Umjesto toga odaberite:
Smrznuto šumsko voće, ubrano u trenutku najveće sočnosti, savršeno za pripremu pita, savijača i drugih slastica.
Rajčica
Krajem ljeta rajčica dostiže vrhunac u okusu i sočnosti. Međutim, rajčica koja je mjesecima stajala u hladnjači gubi svoju svježinu, okus i količinu likopena.
Umjesto toga odaberite:
Svježe je uvijek najbolje, ali zimi za juhe, variva i umake koristite konzervirani pelat ili pasiranu rajčicu. Ako imate mogućnost, birajte organsku rajčicu u staklenkama, bez konzervansa.
Borovnice
Borovnice su zimi ne samo skupe, nego i siromašnije vitaminom C te sklonije kvarenju.
Umjesto toga odaberite:
Smrznute borovnice, koje su jednako zdrave kao i svježe, s gotovo istom količinom antioksidansa.
