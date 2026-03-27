TOMISLAV MAREVIĆ

Apel građanima iz Civilne zaštite: Ne izlazite, važno da dodatno ne opterećujemo prenapregnuti sustav

Tea Blažević
27. ožu. 2026. 12:23
Naša meteorologinja Tea Blažević razgovarala je s Tomislavom Marevićem, načelnikom za pripravnost i koordinaciju Ravnateljstva civilne zaštite.

Marević je komentirao situaciju u Zagrebu:

"Sustav civilne zaštite počinje na lokalnoj razini, od gradova, općina pa se penje na županiju, državu. Ovdje vidimo da su uključeni vatrogasci, ceste, komunalci. Tamo gdje se donose odluke su stožeri... Stožer civilne zaštite na nivou grada Zagreba, analizira se stanje, donose se odluke što dalje. Stožer RH još nije aktiviran, on je samo u pripravnosti."

Načelnik se osvrnuo i na važnost SRUUK-a:

"Važno je biti informiran, građani trebaju imati dovoljno informacija. SRUUK ne služi da bi se dizala panika, nego da bi ljudi na vrijeme dobili poruku, informaciju, relevantnu, provjerenu od službi koja ih dalje navodi na postupanja."

Istaknuo je i nužnost toga da građani ne opterećuju dodatno već prenapregnuti sustav:

"Građani su veliki partneri, što se manje izlažu nesreći, to je manja vjerojatnost da će im trebati pomoć operativnih snaga koje su trenutno prenapregnute, vatrogasci imaju po 300 intervencija koja su na čekanju, stoga je važno da ne opterećujemo sustav dodatno, trebamo se još strpiti do sutra kad će stvari biti puno lakše."

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

