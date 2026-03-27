Šef vatrogasaca: ‘Kolege su mi rekle: Šefe, netko će poginuti...‘

Veliko nevrijeme praćeno jakim udarima vjetra i dalje hara Zagrebom. Građanima se obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman.
Oglas
"Noć je bila izazovna, kolege koje rade 20 godina su me zvale i rekle da će netko poginuti. Podigli smo dodatnu smjenu, a sada još jednu. Na terenu nas je oko 200. Najčešće intervnecije su bili padovi, od krova, crijepova, prozora, limova, stabala...
Nakon toga bilo je nekoliko požara", otkrio je zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman i zahvalio se vatrogascima na lavovskom trudu, javlja Jutarnji.
Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, iznio je oko 10 sati, najnovije informacije o nevremenu u Zagrebu.
"Imamo težu situaciju nego što je bila 2023. godine. Udari vjetra su jači nego tada. Što se tiče geografije grada primarno su najveće štete u podsljemenskoj zoni i na zapadu grada. Tamo su i zabilježeni najveći udari vjetra", rekao je Tomašević i još jednom apelirao da se ne izlazi van ako to nije potrebno.
"Grad je pod obnovom, puno je skela i nije sigurno sada biti na otvorenom", rekao je.
Tomašević je dodao da će nevrijeme trajati do sutra te da su sve gradske službe i uredi angažirani i od Holdinga, Zrinjevca i Čistoće koji su na terenu.
Rekao je i da 112 primio oko tisuću poziva što je jako velika brojka.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas