Civilna zaštita objavila ključne savjete: Kako se ponašati u zatvorenom, a kako na otvorenom i što trebate imati pri ruci
Nakon snažnog nevremena koje je posljednjih dana pogodilo Hrvatsku i uzrokovalo veliku materijalnu štetu te ozljede građana, iz sustava civilne zaštite ponovno upozoravaju na važnost pravodobne pripreme i odgovornog ponašanja u slučaju jakog vjetra i oluja
Stručnjaci ističu kako se mnoge posljedice nevremena mogu ublažiti ako se građani na vrijeme informiraju i poduzmu osnovne mjere zaštite.
Priprema je ključna
Građanima se savjetuje da redovito prate vremenske prognoze i upozorenja nadležnih službi o mogućem nailasku oluja i jakog vjetra. Pravodobne informacije često su presudne za donošenje sigurnih odluka.
Također, preporučuje se unaprijed pripremiti osnovni materijal za hitne situacije.
Na primjer, poput najlonskih folija, cerada, letvi i čavala koji mogu poslužiti za privremenu sanaciju oštećenog krova ili razbijenih prozora.
Ako ste u zatvorenom prostoru
U slučaju jakog vjetra, najvažnije je osigurati prostor u kojem se nalazite. Prozore i vrata treba dobro zatvoriti, a rolete spustiti ili zatvoriti kapke kako bi se smanjio rizik od lomljenja stakla.
Građanima se savjetuje da se udalje od prozora i borave u unutrašnjosti objekta. Ako zgrada nije čvrste konstrukcije, a očekuju se orkanski udari ili pijavice, potrebno je skloniti se u podrum ili drugu sigurniju građevinu.
Prije napuštanja prostora važno je zatvoriti dovod vode i plina te isključiti električnu energiju na glavnoj sklopci kako bi se spriječile dodatne štete. U takvim situacijama preporučuje se i praćenje radijskih obavijesti te postupanje prema uputama nadležnih službi.
Ako vas nevrijeme zatekne na otvorenom
Boravak na otvorenom tijekom olujnog vjetra nosi dodatne rizike. Pješacima se savjetuje kretanje u pognutom položaju, uz zavjetrinu, te pridržavanje za čvrste objekte kad god je to moguće. Posebno se upozorava na izbjegavanje sklanjanja ispod drveća, zbog opasnosti od udara groma, pucanja grana ili rušenja stabala.
Vozači trebaju strogo poštovati upozorenja i zabrane nadležnih službi. Ako ih orkanski vjetar zatekne na otvorenoj cesti, preporučuje se zaustaviti vozilo izvan prometnice, po mogućnosti na mjestu zaštićenom od vjetra, prenosi Tportal.
Oprez i na moru
Tijekom jakog vjetra na moru posebno su ugroženi korisnici manjih i lakih plovila bez motora. Civilna zaštita upozorava da se u takvim uvjetima ne koriste zračni jastuci, gumeni ili plastični čamci, pedaline te daske za surfanje i slična plovila.
Iz civilne zaštite naglašavaju kako odgovorno ponašanje, praćenje službenih informacija i pridržavanje preporuka mogu značajno smanjiti rizik od ozljeda i materijalne štete.
S obzirom na sve češće ekstremne vremenske pojave, stručnjaci poručuju da priprema i oprez više nisu opcija, već nužnost.
