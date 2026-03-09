Avdagić: Jasno je da se Iran ne može slomiti tako brzo kao što se mislilo

"Jasno je proklamiran cilj, ali njega je nemoguće ispuniti ovako brzo, čak i ova najava od četiri do pet tjedana... Čak i da se svi susjedi okrenu i napadnu Iran. Podsjetimo se, to je zemlja s preko 90 milijuna stanovnika, oni se gotovo 50 godina pripremaju za sveopći rat ili nekakav sukob sa SAD-om. Ne ide to samo tako. Trump je pojasnio da nije nužna promjena režima, usporedio je to s Venezuelom i rekao da želi 'deal' kao tamo. To trenutačno ne mogu, Iran ne posluje s dolarima."