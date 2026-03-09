analiza rata na bliskom istoku
Avdagić: Jasno je da se Iran ne može slomiti tako brzo kao što se mislilo
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar. Razgovarali su o izraelsko-američkom ratu protiv Irana, koji je ušao u 10. dan.
"Svaki dan doznamo neki novi detalj, informaciju, stav. Stvari su promjenjive, zato i imamo potrebu da se svakodnevno analiziraju događaji. Međutim, od početka napada sve je onako kako smo i očekivali", kaže Denis Avdagić.
"Ovo što se događa očekivano je"
"Bilo je jasno da će napad na Iran, ovakvih razmjera, dovesti do uzvrata prema američkim bazama. Gađaju li Iranci dodatno i rafinerije ili je došlo do incidenata zbog rušenja dronova i projektila, to ne znamo, ali to bi jako promijenilo situaciju, to bi bila ogromna eskalacija. Ovo što se događa očekivano je. Iznenađujući su napadi na Azerbajdžan, Cipar, Tursku...", dodaje Avdagić.
Kaže kako Iran niječe napade na posljednje tri države, ali da je iranska ofenzivna mogućnost u prvih 10 dana rata samo potvrdila ono što su mnogi govorili dugo: Iran je nemoguće slomiti brzo.
"S druge strane, Iranci tvrde da oni te napade nisu ni učinili. Zašto je došlo do takvih napada, o tome možemo razgovarati. Ova eskalacija bila je u potpunosti očekivana. Pričali smo o Hormuškom tjesnacu. Jasno je da se Iran ne može slomiti tako brzo kao što se mislilo. To je nemoguće očekivati. Nemoguće je očekivati da se pobuni iransko stanovništvo, pogotovo dok traju napadi. Posve je pak očekivan otpor i odabir novog vrhovnog vođe, o tome se pričalo godinama", kaže Avdagić.
"Ubili ste čovjeku oca..."
Osvrnuo se i na još jedan problem koji vidi pred administracijom Donalda Trumpa: činjenica da je novi vrhovni vođa Irana sin Alija Hamneija, čovjeka kojega su u atentatu ubili upravo izraelsko-američki vojni udari.
"Ono što je loše za SAD - ubili ste čovjeku oca, misli li netko da su u tom slučaju mogući pregovori?"
Avdagić se osvrnuo i na činjenicu da trenutačno ne postoje objektivni uvjeti koji bi Trumpu omogućili da u Iranu postigne 'dogovor' koji je postigao u Caracasu nakon otmice Nicolasa Madura.
"Jasno je proklamiran cilj, ali njega je nemoguće ispuniti ovako brzo, čak i ova najava od četiri do pet tjedana... Čak i da se svi susjedi okrenu i napadnu Iran. Podsjetimo se, to je zemlja s preko 90 milijuna stanovnika, oni se gotovo 50 godina pripremaju za sveopći rat ili nekakav sukob sa SAD-om. Ne ide to samo tako. Trump je pojasnio da nije nužna promjena režima, usporedio je to s Venezuelom i rekao da želi 'deal' kao tamo. To trenutačno ne mogu, Iran ne posluje s dolarima."
"Govoriti o Pahlaviju je iluzorno"
Kaže da SAD trenutačno jednostavno nema nikoga s kim bi mogao pregovarati u Iranu.
"Za takav dogovor je potrebno imati nekoga u Iranu koji je spreman za tako nešto; govoriti o Pahlaviju koji će se vratiti je iluzorno, govoriti o pobuni građana koji nemaju interneta isto. Priča o Kurdima je brzo zatvorena od Trumpa. Zašto? Jer je prilično nerealna", rekao je Avdagić pa nastavio:
"Azersko i kurdsko stanovništvo u Iranu je integrirano. Nije to priča iz Iraka, možemo reći i Sirije. Ovo nije etnički monolitna zemlja, ljudi su integrirani, nitko nije bačen u stranu, nitko nije diskriminiran, tretiraju se jednako unutar te države."
Avdagić se složio s Ninom Kljenak kako je računica samog pokretanja napada, s američke strane, bila podrška Izraelu.
"Apsolutno. Kada pogledate broj susreta koji je Trump imao s Benjaminom Netanyahuom, jasno je da je on tu bio najbliži strani čelnik Trumpu i da je lobirao za ovakvu priču. Možemo uzeti u obzir da je sve ovo javno rečeno bilo samo opravdanje, a da je stvarni cilj slabljenje te države dok otpor i u Americi i diljem svijeta, zbog prije svega ekonomskih posljedica, ne postane prevelik", kaže Denis Avdagić.
