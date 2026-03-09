Oglas

Amir Hossein Gharibnejad

Iranski veleposlanik u RH objavio priopćenje: "Naša poruka je jasna"

author
N1 Info
|
09. ožu. 2026. 11:36
n1 iranska ambasada
N1

Amir Hossein Gharibnejad, veleposlanik Islamske Republike Iran u Hrvatskoj, objavio je službeno priopćenje vezano za izraelsko-američku agresiju na njegovu državu. Prenosimo ga u cijelosti.

"Povodom nezakonite vojne agresije SAD-a i izraelskog režima protiv Irana

Danas je 10. dan američko-izraelske osovine agresije protiv Irana. U jasnom kršenju teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta Irana, oni su od subote, 28. veljače, pokrenuli neizazvan i neopravdan čin agresije protiv moje zemlje.

Ovu brutalnu agresiju započeli su napadom na rezidenciju vrhovnog vođe Irana u samom središtu Teherana. Vođa, koji je također bio visoko cijenjeni šijitski vjerski pravnik u regiji i šire, ubijen je zajedno s više članova svoje obitelji, uključujući i svoju 14-mjesečnu unuku.

Istodobno su pokrenuli masovne zračne i raketne napade diljem Irana, usmjerene na vojnu i civilnu infrastrukturu. U samo jednom slučaju napadnuta je osnovna škola u Minabu, na jugozapadu Irana, gdje je 165 nevine male djece i 26 učitelja brutalno ubijeno.

Sada je jasno da je američko-izraelsko gađanje ove osnovne škole bilo namjerno i unaprijed planirano. Detaljno istražno izvješće, temeljeno na satelitskim snimkama, obrascima udara i geolokacijskoj analizi, pokazalo je da je napad izravno ciljao civilnu školsku zgradu tijekom nastave. Svrha je bila zaokupiti iranske oružane snage i kapacitete za hitne intervencije, kako bi agresori potom mogli napasti druge strateške ciljeve.

Ova obnovljena agresija nametnuta je iranskom narodu u trenutku kada su Iran i Sjedinjene Države bili uključeni u diplomatski proces. Ministar vanjskih poslova Omana, koji je djelovao kao posrednik, objavio je da je postignut „značajan napredak“ u posljednjem krugu pregovora održanom u četvrtak, 26. veljače u Ženevi.

Ovaj napad predstavlja još jednu izdaju diplomacije i pokazuje da Sjedinjene Države nemaju nikakvo poštovanje prema diplomaciji. Unatoč tome što je Iran bio potpuno svjestan neprijateljskih namjera Sjedinjenih Država i izraelskog režima, ponovno je pristao na pregovore kako bi pred međunarodnom zajednicom otklonio svaku sumnju, pokazao legitimnost ciljeva iranskog naroda i razotkrio neutemeljenost bilo kakvog izgovora za agresiju. Ovi događaji pokazuju da Sjedinjene Države zapravo ne vjeruju u diplomaciju, nego nastoje nametnuti svoju volju drugim narodima.

Teheran
AFP / -

Zračni napadi koje su protiv Irana izveli izraelski režim i Sjedinjene Države predstavljaju kršenje članka 2(4) Povelje Ujedinjenih naroda i predstavljaju jasan čin oružane agresije protiv Islamske Republike Iran. Stručnjaci Ujedinjenih naroda u svojoj su izjavi od 4. ožujka naveli da je ovaj čin agresije „nezakonit“.

Nadalje, atentat na vrhovnog vođu i druge iranske dužnosnike predstavlja očito kršenje imuniteta državnih dužnosnika i međunarodnih konvencija, uključujući Konvenciju iz 1973. o sprječavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba.

Odgovor na ovu agresiju zakonito je i legitimno pravo Irana prema članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda. Iranske oružane snage upotrijebit će sve potrebne kapacitete kako bi se suprotstavile ovoj kriminalnoj agresiji i odbile neprijateljsko djelovanje. To će pravo trajati dok agresija ne prestane i dok se to pitanje na odgovarajući način ne razmotri u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Kao država koja djeluje u samoobrani, Iran će odrediti mjere koje su nužne i proporcionalne ovom oružanom napadu.

U ostvarivanju tog prava Iran nije imao drugog izbora nego ciljati određene američke vojne objekte i baze u regiji. Ove obrambene operacije nisu usmjerene protiv država domaćina, nego su poduzete isključivo u obrani Irana. Ciljane su bile objekti koje su Sjedinjene Države koristile za pripremu i pokretanje vojnih napada protiv Irana.

Iran u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i političku neovisnost svojih susjednih zemalja. Svaka država ima odgovornost, prema međunarodnom pravu i načelu dobrosusjedskih odnosa, ne dopustiti da se njezin teritorij, zračni prostor ili infrastruktura koriste za činove agresije protiv Irana korištene od strane Sjedinjenih Država.

FILE PHOTO: Smoke rises after reported Iranian missile attacks, following United States and Israel strikes on Iran, as seen from Doha, Qatar, March 1, 2026. REUTERS/Mohammed Salem/File Photo
REUTERS/Mohammed Salem

Kako su iranske vlasti izričito naglasile, svaka točka polazišta, baza ili teritorijalna platforma s koje se pokreću akti agresije protiv Irana — bez obzira na državu u kojoj su takve snage stacionirane — u skladu s člankom 3(f) Priloga Rezoluciji Opće skupštine UN-a 3314 (XXIX) o definiciji agresije, smatrat će se zakonitim vojnim ciljem u okviru ostvarivanja prirodnog prava Irana na samoobranu prema članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda.

Potrebna su nam konkretna i objektivna jamstva da se nikakva daljnja agresija neće pokretati iz američkih vojnih objekata koji se nalaze u tim zemljama.

Iran naglašava ključnu odgovornost Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti da odmah poduzmu mjere kao odgovor na ovo kršenje međunarodnog mira i sigurnosti. Pozivamo glavnog tajnika, predsjednika Vijeća sigurnosti i njegove članice da bez odgađanja ispune svoje dužnosti.

Naša poruka međunarodnoj zajednici je jasna: ovi činovi agresije i tekući brutalni zločini ukazuju na nezapamćeno urušavanje međunarodnog pravnog poretka. Nečinjenje pred takvim nezakonitim ponašanjem neće samo ohrabriti Sjedinjene Države i izraelski režim, nego će također nanijeti dugotrajnu i ozbiljnu štetu temeljima međunarodnog pravnog poretka.

Svijet se nalazi na kritičnoj prekretnici. Mora odlučiti želi li biti vođen nemilosrdnim nasiljem i silom ili želi spasiti vladavinu prava od nestajanja.

Ovo neće biti posljednje nezakonito posezanje za silom ako međunarodna zajednica ne djeluje odlučno i odgovorno. Države ne smiju usvojiti politiku ravnodušnosi i popuštanja (appeasementa). Neuspjeh u očuvanju temeljnih načela međunarodnog prava recept je za mračnu globalnu diktaturu koja će pokopati Ujedinjene narode.

Iranski narod brani se svim sredstvima. Uzvraćamo u ovom nepravednom i brutalnom ratu agresije protiv dvaju režima naoružanih nuklearnim oružjem. Ovo je nepravedan rat nametnut jednoj civilizaciji.

Povijest će suditi svima nama", stoji u priopćenju.

Teme
Američko-izraelska agresija Iran Izrael Kršenje međunarodnog prava Napad na Iran Napad na civile Pravo na samoobranu Ujedinjeni narodi

