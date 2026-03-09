Odgovor na ovu agresiju zakonito je i legitimno pravo Irana prema članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda. Iranske oružane snage upotrijebit će sve potrebne kapacitete kako bi se suprotstavile ovoj kriminalnoj agresiji i odbile neprijateljsko djelovanje. To će pravo trajati dok agresija ne prestane i dok se to pitanje na odgovarajući način ne razmotri u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Kao država koja djeluje u samoobrani, Iran će odrediti mjere koje su nužne i proporcionalne ovom oružanom napadu.