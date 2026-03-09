Rock skupina iz Glasgowa Franz Ferdinand, koja je ime dobila po nadvojvodi Franji Ferdinandu, čije je ubojstvo bio jedan od ključnih događaja koji su doveli do Prvog svjetskog rata, žestoko je kritizirala Izrael.
Frontment skupine Alex Kapranos oštro je kritizirao Izraelske obrambene snage zbog korištenja njihove pjesme benda "Take Me Out" u ratnom spotu, piše Politico.
Izraelska objava označena je kao "Operacija Ričući lav - ovako se to radi" (Operation Roaring Lion — this is how it’s done) i sadrži snimke bombi, aviona i zračnih napada.
"Ovi ratoborni ubojice koriste našu glazbu bez našeg pristanka. Od tog nam je mučno i bijesni smo. Pomalo tipično, zar ne? Pohvaliti se i uzeti ono što nije njihovo s odvratnom arogancijom", napisao je Kapranos.
Prije 10 dana Izrael i SAD pokrenuli su zajedničke napade na Iran, ubivši vrhovnog vođu zemlje, ajatolaha Alija Hamneija, što je izazvalo odmazdu Teherana i pokrenulo širi regionalni sukob.
Bend iz Glasgowa dugo je bio politički aktivan. Godine 2016. objavili su pjesmu pod nazivom "Demagogue" o prvoj američkoj predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa.
