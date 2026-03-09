Smatra da će se to rivalstvo nastaviti i dalje. "Ono što Iran trenutno pokušava je napraviti kaos u tim državama, napadajući i civilnu infrastrukturu kao što su naftna postrojenja i hoteli kako bi vjerojatno ne samo ukazao da ih američke vojne baze ne mogu spasiti od napada nego da bi možda i potakao ljude upravo kao što je bio Osama bin Laden, ljude koji nisu zadovoljni dinastijama koje vladaju arapskim državama i koje su jako vezane za Zapad, Ameriku prvenstveno, da potakne unutarnje nemire u tim državama. Isto ono što žele Amerikanci i Izraelci učiniti u Iranu - potaknuti unutarnje nemire jer bez tih stvari neće doći do promjene režima. Iranski režim će se teško promijeniti izvana. On će se puno lakše promijeniti iznutra, ali trenutno nema tih političkih snaga koje bi ga mijenjale. A s druge strane, režim je tako čvrsto ustrojen da bi svaku naznaku takvih snaga eliminirao fizički", naglasio je.