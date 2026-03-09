napetosti na bliskom istoku
Joško Klisović: Hrvatska ne treba imati nikakav povijesni kompleks prema Izraelu
Izbor novog ajatolaha u Iranu, stanje u toj zemlji te poziciju Hrvatske prema sukobu u "Novom danu" N1 televizije kod Hrvoja Krešića komentirao je SDP-ov Joško Klisović.
Iranski režim zapravo pokazuje da odlazi u drugu krajnost, da se pretvara u teokratsku dinastiju?
"On je vrlo rezistentan, zato što je kao takav građen godinama, desetljećima da se odupre upravo smjenama, dekapitacijma vodećih ljudi jer je to jedan od načina kako se ratuje na Bliskom istoku i vidimo da Izrael to vrlo uspješno radi, naravno i Amerikanci", rekao je Joško Klisović.
Naglasio je da je od Iranske revolucije Iran u permanentnom stanju krize i on se stalno priprema kako odgovoriti, odnosno za neki jači napad i to se događa posljednjih dana.
"Ovo što se sad događa je neko prvo poglavlje u razrješavanju situacije u Iranu. Ja ne mislim da će sve ostati baš isto u Iranu jer su temeljni ciljevi Irana, pa i u ovom ratu, zbog toga oni rade kaos po cijelom Bliskom istoku, to da se Iran na jedan drugi način tretira u budućnosti, da se vidi da se Iran ne može vojno pobijediti, da se ne može unutarnjopolitička situacija promijeniti u Iranu kako tko hoće, da su oni dovoljno čvrsti i rezistentni da se tome odupru i da država funkcionira.
Promijenit će se nešto sigurno u Iranu, ako Iran želi promijeniti pravila igre prema sebi i odnos prema sebi međunarodne zajednice, uključujući Amerikanaca. Ako to uspije napraviti, a to znači dugotrajan rat u kojem će i Amerikancima u nekom trenutku biti dosta", rekao je Klisović.
Naglasio je da ako cijene energenata skoče i preliju se na ekonomiju i druge sektore, američka će javnost sigurno tražiti brze reakcije i bez završetak rata. To bi onda, dodao je Klisović, osiguralo Iranu ostvarivanje njegovih političkih ciljeva.
Iran se često percipira kao neprijatelj Zapada, a istovremeno je saveznik Zapada Saudijska Arabija.
"Kvaka je u tome s kime imate ugovore o nafti i plinu, s kim imate razvijene gospodarske odnose i o čijim energentima ovisite. I Saudijska Arabija i Iran pretendiraju da budu vodeća zemlja regije i da odlučujuće utječu na stanje u regiji", pojasnio je.
Smatra da će se to rivalstvo nastaviti i dalje. "Ono što Iran trenutno pokušava je napraviti kaos u tim državama, napadajući i civilnu infrastrukturu kao što su naftna postrojenja i hoteli kako bi vjerojatno ne samo ukazao da ih američke vojne baze ne mogu spasiti od napada nego da bi možda i potakao ljude upravo kao što je bio Osama bin Laden, ljude koji nisu zadovoljni dinastijama koje vladaju arapskim državama i koje su jako vezane za Zapad, Ameriku prvenstveno, da potakne unutarnje nemire u tim državama. Isto ono što žele Amerikanci i Izraelci učiniti u Iranu - potaknuti unutarnje nemire jer bez tih stvari neće doći do promjene režima. Iranski režim će se teško promijeniti izvana. On će se puno lakše promijeniti iznutra, ali trenutno nema tih političkih snaga koje bi ga mijenjale. A s druge strane, režim je tako čvrsto ustrojen da bi svaku naznaku takvih snaga eliminirao fizički", naglasio je.
"Potpuna razjedinjenost Europske unije"
Koja je pozicija Hrvatske kao članice NATO-a i EU-a na ovu situaciju?
"Niti Hrvatska, a nažalost niti EU neće igrati neku odlučujuću ulogu na Bliskom istoku, u smirivanju ove krize i uspostavi neke nove arhitekture političke u tom prostoru. Europska unija se jednostavno utapa u tim suverenističkim težnjama i tendencijama unutar svojih država članica, što šteti zajedničkom jedinstvu i brzom donošenju odluka. Dakle, ni danas EU nema zajedničku politiku oko rata u Iranu. Potpuna razjedinjenost Europske unije što ju nažalost čini nerelevantnom u ovom kontekstu rješavanja problema, smirivanja stanja, uspostavi nove političke arhitekture.
Što nama preostaje? Imate dva vrlo suprotstavljena načina mišljenja koji onda moraju dovesti do neke odluke. S jedne strane, možete se postaviti principijelno. Onako kako je napravila Slovenija i Španjolska.
S druge mi prelazimo iz multilateralnog u multipolarni svijet. Svatko danas u svijetu, pogotovo manja ili srednja država, veličinom i snagom, mora vidjeti kojem će se polu prikloniti. Glavna dva pola SAD i Kina, Indija i Rusija pokušavaju postati treći i četvrti pol i onda se morate snaći u toj cijeloj tranziciji ili kaosu. Hrvatska će, naravno, gravitirati prema zapadnom polu, kao i cijela EU. E sad, naći pravilnu poziciju između pricipijelnosti i polu kojem želite pripadati - to će biti umjetnost", rekao je.
"OECD je sjajna stvar, ali treba biti pažljiv i ne kompromitirati se"
Voditelj Hrvoje Krešić upitao ga je o nesužbenim informacijama da bi Izrael mogao "spustiti rampu" ulasku Hrvatske u OECD ako bi se ona bunila protiv izraelskih politika.
"Hrvatska ne treba imati nikakav povijesni kompleks prema Izraelu, kao što ga Njemačka mora imati i ima ga", poručio je Klisović i dodao da nije siguran da bi Izrael potegao kartu s OECD-om. "OECD je sjajna stvar, ali treba biti pažljiv i ne kompromitirati se pred cijelim svijetom. Ja bih volio da mi što prije uđemo u tu organizaciju", poručio je Klisović
