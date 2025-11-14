AZOP: Teleoperatoru upravna novčana kazna od 4,5 milijuna eura

Ističu da je izvršitelj obrade iz Republike Srbije mogao pristupati cijeloj "SAP CRM" bazi i to s administratorskim ovlastima, a što je značilo da je imao neograničene ovlasti pristupu osobnim podacima, njih ukupno 847.862, ispitanika/korisnika usluga voditelja obrade. Odnosno, mogao je pristupati osobnim podacima korisnika, kao što su ime i prezime, OIB, adresa s osobne iskaznice, adresa priključka, adresa za slanje računa, kontakt broj, adresa elektroničke pošte, IBAN, MSISDN (telefonski broj povezan s jednom SIM karticom), kao i podacima o ugovorenim uslugama korisnika.