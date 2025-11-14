povrede odredaba
AZOP: Teleoperatoru upravna novčana kazna od 4,5 milijuna eura
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izvijestila je u petak da je izrekla upravnu novčanu kaznu teleoperatoru kao voditelju obrade, u ukupnom iznosu od 4,5 milijuna eura, zbog povreda odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka, pri čemu je riječ o drugoj najvećoj upravnoj novčanoj kazni koju je agencija izrekla.
Ne navodeći o kojem je teleoperatoru riječ, iz AZOP-a su priopćili da se povrede odnose na transfer osobnih podataka u treće zemlje bez valjanog instrumenta i bez transparentnog informiranja ispitanika, te obrade preslika osobnih iskaznica i uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka zaposlenika bez pravne osnove, kao i nepoduzimanja odgovarajuće prethodne kontrole izvršitelja obrade.
Kako se pojašnjava, voditelj obrade prenosio je osobne podatke svojih korisnika izvršitelju obrade u Republici Srbiji (društvu unutar grupacije koje je održavalo softver) te je prijenos temeljio na standardnim ugovornim klauzulama od 16. travnja 2020. do najkasnije 27. prosinca 2022. godine.
Međutim, nakon navedenog datuma voditelj obrade je propustio sklopiti standardne ugovorne klauzule s izvršiteljem obrade u Srbiji, što znači da se nakon navedenog datuma prijenos osobnih podataka ispitanika odvijao bez odgovarajućih zaštitnih mjera, kažu iz AZOP-a.
Ističu da je izvršitelj obrade iz Republike Srbije mogao pristupati cijeloj "SAP CRM" bazi i to s administratorskim ovlastima, a što je značilo da je imao neograničene ovlasti pristupu osobnim podacima, njih ukupno 847.862, ispitanika/korisnika usluga voditelja obrade. Odnosno, mogao je pristupati osobnim podacima korisnika, kao što su ime i prezime, OIB, adresa s osobne iskaznice, adresa priključka, adresa za slanje računa, kontakt broj, adresa elektroničke pošte, IBAN, MSISDN (telefonski broj povezan s jednom SIM karticom), kao i podacima o ugovorenim uslugama korisnika.
Osim toga, navode iz AZOP-a, voditelj obrade nije proveo procjenu rizika za prijenos osobnih podataka u Srbiju, a što je bio dužan učiniti prije početka prijenosa osobnih podataka u treću zemlju.
Napominju i da o navedenom prijenosu u Srbiju, zemlju izvan Europskog gospodarskog prostora, voditelj obrade nije niti informirao ispitanike, sukladno obvezi iz Opće uredbe o zaštiti podataka.
"Pregledom politika privatnosti utvrđeno je kako voditelj obrade nije koristio jasne jezične formulacije da se osobni podaci ispitanika prenose izvan EGP, već je koristio formulacije poput 'možda' će se osobni podaci dijeliti u treće zemlje ili da se osobni podaci u pravilu obrađuju na području Europske unije, a samo iznimno izvan Europske unije, što je protivno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka", kažu iz AZOP-a.
Nadalje, kažu iz AZOP-a, voditelj obrade prekomjerno je obrađivao osobne podatke svojih zaposlenika odnosno prikupljao je preslike njihovih osobnih iskaznica i to protivno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Dodatna otegotna okolnost je i to što je voditelj obrade zanemario mišljenje svoje službenice za zaštitu podataka, koja je izdala mišljenje kako se prikupljanje kopija osobnih iskaznica s obzirom na sadržaj podataka može smatrati prekomjernom obradom osobnih podataka, napominju.
Isto tako, voditelj obrade je prikupljao i potvrde o nevođenju kaznenog postupka svojih zaposlenika, što je također protivno Općoj uredbi o zaštiti podataka.
Naposljetku, izvršitelj obrade kojeg je angažirao voditelj obrade za potrebe usluge telefonske prodaje usluga, nije imao implementirane niti osnovne mjere zaštite, a što je voditelj obrade bio dužan provjeriti još prije početka obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi, odnosno voditelj obrade nije proveo prethodnu kontrolu poštivanja mjera zaštite izvršitelja obrade prije njegova angažiranja, zaključuju iz AZOP-a.
