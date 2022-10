Bačić: Donijeli smo odluku, na saslušanje ćemo pozvati ministra Filipovića

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić održao je konferenciju za medije na kojoj je iznio niz kritika na račun Antikorupcijskog vijeća. Također je otkrio kako se HDZ-ova većina složila da pozove ministra gospodarstva Davora Filipovića na saslušanje pred saborskim Odborom za gospodarstvo.

“Donesena je odluka da se sukladno poslovniku Hrvatskog Sabora provede saslušanje s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Davorom Filipovićem, a na okolnosti i potrebe odgovora na pitanja o trenutnom stanju u Ini i planovima za budućnost. Kako u dijelu koji se odnosi na način upravljanja Inom, tako u dijelu koji se odnosi na opskrbu plinom i naftnim derivatima. To naglašavam zato što time jasno ukazujem kako na razini Sabora postoje dokumenti koji po svom značenju u rangu organskih zakona, koji omogućavaju da se sukladno zakonu provode saslušanja i propitkivanja odgovornih dužnosnika u Vladi Republike Hrvatske i da bilo kakve protuzakonske i protu-poslovničke poteze oporbe i Antikorupcijskog vijeća nisu dostojne ili prikladne u Saboru”, rekao je.

“Od prvog dana kao Klub zastupnika naglašavamo da saslušanje u Saboru može provoditi isključiti matično radno tijelo, a to je ono koje je definirano Poslovnikom, u kojem se jasno zna tko je većina, a tko manjina te da vanjski članovi koji su pozvani da pomažu radu Sabora, u takvim matičnim tijelima nemaju pravo glasa, za razliku od Antikorupcijskog vijeća koje si protuzakonito uzima ovlasti za koje nema zakonsko pravo i u kojem većinski odlučuju vanjski članovi, a ne većina koja je legitimitet dobila na parlamentarnim izborima. Ovom odlukom jasno ukazujemo koliko je besmisleno i protuposlovnički inzistirati na radu Antikorupcijskog vijeća koje osim što oporbi služi za platformu, s kojom će najgorim mogućim vokabularom i uvredama obračunavati se s HDZ-om, ničemu drugom ne služi. Čudim se svima koji se dadu upregnuti u jedan takav igrokaz”, rekao je.

Kaže da saslušanja na Antikorupcijskom vijeću nemaju smisla. “To je i preblaga kvalifikacija. Ona su protuposlovnička i protuzakonita. Čudim se svakome tko se tako protuzakonitom procesu odaziva. Ovo nije supstitut za takav igrokaz, nego je ovo legitiman postupak u kojem će članovi radnog tijela odlučiti o tome na koju okolnost i koga žele saslušati. Sada je na članovima Odbora za gospodarstvo da ocijene jesu li pitanja koja ih interesiraju dovoljno obrazložena odgovorima resornog ministra ili će se krenuti korak dalje”, rekao je.

“Podizanje optužnice i izvidi i istraga koja se vodi oko četvorice ministara šalje poruku kako su u Hrvatskoj svi pred zakonom jednaki. Bez obzira na posao koji obavljali, ta vas činjenica ne amnestira od kaznenog progona. Svi smo jednaki pred zakonom i to je jedan od razloga o kojem mi od prvog dana govorimo, a to je da su pravosuđe i policija potpuno neovisni o policiji. Druga stvar koja je važna je to da podizanjem optužnice, očito DORH pretpostavlja da postoji sumnja za počinjenjem kaznenih djela. Mi želimo naglasiti da je podizanje optužnice tek jedan korak u sudbenom postupku i da će se o tome odlučiti u postupku pred sudom, koji će isto tako, bez ikakvog utjecaja vlasti samostalno donijeti odluku o tome jesu li doista ta četvorica ministara počinila kazneno djelo. Poštujući načelo presumpcije nevinosti, u tom postupku, na njima je da dokažu jesu li osnovane optužbe koje im se stavljaju na teret. Od oporbe nisam ništa drugo ni očekivao. Pravo je oporbenog političara da koristi svaku situaciju da bi mogla ići u prilog njegovoj stranci. Iz relevantnih ispitivanja javnog mnijenja, za koju Peđa Grbin zaziva odlazak s vlasti, pokazuje rast rejtinga HDZ-a i dodatno urušavanje SDP-a. Prema tobe, neka se okrene malo sebi i provjeri kako njegov rad ocjenjuje hrvatska javnost”, rekao je.

Navodi da se prisjeća izjava Milanovića, Ostojića i Linića, koji su govorili o utjecaju izvršne vlasti na tijela progona. “Danas toga u Hrvatskoj nema. Prema tome, koliko god za stanku bila neugodna ova situacija, pokazali smo da nam je demokratski ustroj vlasti prioritet i da ćemo na tome inzistirati bez obzira na to tko je na vlasti”, rekao je.

“Pretpostavljam da svi mi koji smo ovdje stojimo na stajalištu da je kazneno djelo pojedinačno, a ne kolektivno. Mi ne želimo snositi odgovornost za kazneno djelo pojedinca. Nikoga ne amnestira činjenica da je član bilo koje političke stranke. Tezu o pokušaju nametanja kolektivne odgovornosti HDZ-u ne prihvaćam. Jesmo za raščišćavanje svih afera, ali oogovornost je pojedinačna, a ne kolektivna. Ne prihvaćam takav napad na HDZ”, rekao je.