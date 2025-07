Isti takav odnos je i s Gradom Zagrebom, kaže ministar podsjećajući koliko je u medijima bilo napisa o političkom prepucavanju. "Ja mislim da smo sada završili to političko prepucavanje, da smo se vratili tamo gdje to treba biti, a to je u stručnu raspravu kako bi taj dokument bio od interesa za grad Zagreb, za njegove i građane cijele Hrvatske", zaključio je Bačić.