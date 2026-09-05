Bačić o otpadu u Lici: Razumijem nezadovoljstvo, ali i razumijem da kao Vlada to moramo riješiti

"Kad pogledate kartu Hrvatske i gdje sve ima ilegalnih odlagališta, koja smo stvorili mi Hrvati... rekao bih, neodgovorno se ponašajući, onda ćete vidjeti da je doista trebalo reagirati puno ranije. I danas se ilegalno odlaže otpad, o čemu brinu komunalna poduzeća. Taj problem je naslijeđen, takva kultura nebrige za prostor u kojem živimo i treba tu reagirati. Prelamale su se jedinice lokalne i nacionalne razine. Tim prostorom trebaju pratiti i reagirati komunalni redari, dozvole za odlagališta izdaje županija, a sve nadgleda država. U tom lancu, propustili smo reagirati."