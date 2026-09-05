PROSVJED U ZAGREBU
Bačić o otpadu u Lici: Razumijem nezadovoljstvo, ali i razumijem da kao Vlada to moramo riješiti
Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić komentirao je u specijalnoj emisiji N1 televizije prosvjed protiv ilegalnog otpada u Lici koji se danas održava u Zagrebu.
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"Razumijem zabrinutost građana", započeo je pa odgovorio je li Vlada zakazala:
"Kad pogledate kartu Hrvatske i gdje sve ima ilegalnih odlagališta, koja smo stvorili mi Hrvati... rekao bih, neodgovorno se ponašajući, onda ćete vidjeti da je doista trebalo reagirati puno ranije. I danas se ilegalno odlaže otpad, o čemu brinu komunalna poduzeća. Taj problem je naslijeđen, takva kultura nebrige za prostor u kojem živimo i treba tu reagirati. Prelamale su se jedinice lokalne i nacionalne razine. Tim prostorom trebaju pratiti i reagirati komunalni redari, dozvole za odlagališta izdaje županija, a sve nadgleda država. U tom lancu, propustili smo reagirati."
Pojasnio da je druga razina otpada formirati odlagališta neopasnog otpada.
"Opasni otpad u Gospiću stvorio je aferu i nezadovoljstvo, s pravom, naših sugrađana. Zato očekuju da se on ukloni i da se kazne odgovorne. To je naša obveza i to ćemo napraviti. Razumijem nezadovoljstvo, ali i razumijem da kao Vlada to moramo riješiti."
Kako vratiti povjerenje građana?
"Sustav je zakazao, pet do šest godina se nešto događalo i nitko nije reagirao. Došli smo potom u ovu situaciju i volio bih da je u njoj samo Gospić, ali mnogo je sličnih lokacija u Hrvatskoj. Ogroman je to problem koji ćemo morati rješavati. Poduzet ćemo radnje koje će iznimno koštati hrvatske građane."
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