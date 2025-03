Ministar Bačić odbacio Tomaševićeve prozivke da u GUP-u traže “dlaku u jajetu”

Podijeli :

Ministar prostornoga uređenja Branko Bačić u subotu je odbacio prozivke zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da traže "dlaku u jajetu" u izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP) Zagreba jer su zatražili dodatne ispravke, poručivši da GUP nije po zakonu.

Bačić je objasnio da zakon ne nalaže to što se i dalje GUP-om daje mogućnost službeniku da na privatnim parcelama traži obvezu provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja.

Dodao je da ako to hoće privatni poduzetnik, Ministarstvo mu neće priječiti da provede taj natječaj ali mu se to ne može nametnuti GUP-om, ako to zakonom nije predviđeno.

Ministar je također rekao da se ne može i ne smije ograničavati ljudima pristup lokacijskoj dozvoli tamo gdje zakon kaže da je treba izdati. Ustvrdio je kako se ne može reći ljudima da se ne može izdati dozvola dok se ne napravi urbanistički plan uređenja jer je poznato da se ti planovi rade 10 do 15 godina.

“Znači, ja ću čekati da mi se Gradska skupština smiluje na mojoj parceli, donese urbanistički plan uređenja i do tada moj sin će otići u Belgiju, Irsku ili negdje drugdje, morat će kupiti neki stan jer ja na svojoj parceli na kojoj mi je zakon rekao da na njoj mogu graditi, to se ne dozvoljava”, objasnio je Bačić.

Istaknuo je da su to bila dva temeljna razloga, te da je dio Grad Zagreb čuo Ministarstvo i ispravio u dijelu izmjena i dopuna GUP-a, ali nije ispravio sve, ostalo je i dalje članaka koji omogućavaju ono protiv čega se Ministarstvo bori.

Bačić je poručio da Ministarstvo potiče, a ne da sprječava Grad, da na zgradama javne namjene u svom vlasništvu provodi arhitektonsko-urbanističke natječaje.

Kaže da se Tomašević javlja kao “zaštitnik lokalne samouprave” koja će provoditi te natječaje na zgradama javne namjene u svom vlasništvu, a za prvi najvažniji projekt u njegovom mandatu – stadion Kranjčevićeva, Tomašević nije proveo arhitektonsko-urbanistički natječaj.

Upitan stigne li Ministarstvo do sjednice Gradske skupštine 10. travnja pregledati ispravke u GUP-u koje su zatražili od grada, za što je Tomašević rekao da će napraviti, ministar je odgovorio da Gradski zavod to može napraviti, ali moraju ponovo vidjeti je li doista u cijelim izmjena GUP-a to utvrđeno.

Kaže da su bili uvjereni da će GUP Zagreba već u veljači donijeti, odnosno da će ga Grad uskladiti, te upitao gradske vlasti zašto nisu.

Naglasio je da Ministarstvo imalo u rješavanju 108 planova, GUP Zagreba je najveći, te su do danas pozitivno riješili njih 36. Kaže da će i druge jedinice lokalne samouprave u travnju zaključiti svoj mandat, ali niti od jednog od njih, osim Tomaševića, nije čuo da prozivaju Ministarstvo.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u subotu je ponovnim “traženjem dlake u jajetu” ocijenio to što je Ministarstvo drugi put zatražilo ispravke prijedloga izmjena Generalnog urbanističkog plana (GUP) te poručio da će to poštovati, a očekuje da će GUP biti izglasovan 10. travnja.

