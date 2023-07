Bačić najavio: Evo do kad će država srediti knjige za građevinska zemljišta

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić u ponedjeljak je obišao Varaždinsku županiju i Općinu Sveti Ilija gdje je okončan projekt katastarske izmjere i tom prilikom naglasio da bi država u idućih deset godina trebala urediti zemljišne knjige kad je riječ o građevinskom zemljištu.

“Kao Vlada odlučili smo da će se u idućih 10 godina u Hrvatskoj premjeriti svo građevinsko zemljište i formirati za to zemljište i katastar i zemljišna knjiga. I to će država financirati”, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Okončanjem projekta u Općini Sveti Ilija, dodao je, može se reći da je svaki vlasnik nekretnine u Općini upisan u zemljišnoj knjizi u omjeru 1:1. “To znači da onog trenutka kada se odluči bilo na prodaju ili kupnju zemljišta ili objekta, bilo kakvo izvođenje radova, njemu će taj proces biti jednostavan i brz”, istaknuo je Bačić naglasivši da će Općina od toga imati veliku korist.

“Vrijednost projekta je 5,5 milijuna kuna. Niti jedan mještanin Općine Sv. Ilija nije trebao posebno izdvajati sredstva da bi imao sređene svoje parcele i nekretnine”, rekao je Bačić te pozvao sve načelnike u Hrvatskoj da budu aktivni kao i načelnik Općine Sv. Ilija.

Načelnik, Marin Bosilj je podsjetio je da je katastarska izmjera započela u jesen 2013. godine i trajala gotovo 10 godina. Istaknuo je i da je iznos cijelog projekta bio je dva puta veći od proračuna Općine Sveti Ilija te da se ona morala zadužiti putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

“Sa završetkom projekta možemo s ponosom reći da je i to zaduženje otplaćeno i da u ovom trenutku nemamo nikakvih obaveza, što se tiče katastra”, istaknuo je. Naveo je da je napravljena katastarska izmjera za oko 10,5 tisuća čestica te dodao da bi, ako bi pojedinac sam išao uređivati svaku česticu, to dosezalo i do 1000 eura troška po katastarskoj čestici. “Ako se tisuću pomnoži s 10 tisuća čestica dolazi se do iznosa od 10 milijuna eura, što je otprilike 13 puta više od vrijednosti koja je plaćena za cjelokupnu katastarsku izmjeru”, dodao je načelnik.

Ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić rekao je da je projekt dio napora Vlade, putem Državne geodetske uprave, kako bi se što je moguće brže, jednostavnije i u kraćem vremenu, došlo do novog katastra i zemljišne knjige. “U ovom trenutku u Hrvatskoj se provode katastarske izmjere na području 29 jedinica lokalne samouprave, 60 katastarskih općina, 14 županija i to su ulaganja koja će zasigurno pridonijeti ne samo uređenju samih evidencija, nego i privlačenju investicija”, naveo je.

Župan Anđelko Stričak napomenuo je da se na području Općine Sveti Ilija svake godine realizira neki od velikih projekata, od gradnje novog vrtića do nove škole, a ove je godine provedena katastarska izmjera cijele općine. “Na taj način, Općina Sv. Ilija postaje poželjnija i građanima da se odluče kupiti nekretninu, ali i investitorima da investiraju upravo u Općini”, ustvrdio je.

