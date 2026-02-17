Bačić: Svi smo osudili Dabrin glazbeni izričaj, bilo bi jako, jako dobro da se ispriča

Nakon koalicijskog sastanka održanog danas u Banskim dvorima, izjavu medijima dao je HDZ-ov Branko Bačić.
Među ostalim, kaže Bačić, tema sastanka bila je i Dabrino pjevanje.
"Većina stabilna, svi će glasati za Ružića"
Vladajuća većina je stabilna, ministar Alen Ružić će dobiti potporu svih članova vladajuće većine u petak na glasanju u Saboru, kazao je Bačić.
"Svi članovi vladajuće koalicije osudili su glazbeni izričaj Dabre, on je neprimjeren i štetan, prije svega Domovinskom pokretu, ali i vladajućoj većini.
"Bilo bi dobro da se Dabro ispriča"
O tome što je Dabro pjevao će se raspraviti i na sastanku vodstva DP-u u sljedeća dva dana. Čekamo i što će reci Dabro, no u svakom slučaju to je neprimjereno i štetno i parlmentarna većina to je osudila", govori Bačić napominjući još jednom kako "taj incident neće narušiti stabilnost vladajuće većine."
Bilo bi jako, jako dobro da se Dabro ispriča za taj stih koji je otpjevao u Komletincima, kaže Bačić.
