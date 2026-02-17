maro alavanja
Hoće li Dabro ostati u Saboru? Analitičar: Ovisi koliko je DP-ova struktura stranačka, a ne sektaška
Komunikacijski stručnjak i politički analitičar Maro Alavanja u Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem komentirao je političke posljedice koje bi se mogle dogoditi nakon što je objavljena snimka saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji pjeva pjesmu u kojoj se veliča Ante Pavelić.
Komentirajući kako će se premijer Andrej Plenković postaviti prema situaciji s Josipom Dabrom, Alavanja ističe:
"To je već nekoliko incidenata u nizu, poznavajući njegov modus operandi u ova tri mandata, njemu je najlakše voziti po istim tračnicama, uigranim timom, s partnerima koji zapravo znaju što očekuje od njih, ali Dabro doista postaje tempirana bomba."
Tumači kako je ovo već drugi ili treći incident, zbog kojeg svi medijski planovi DP-a, kao i vladajući projekti, padaju u drugi plan i padaju u defenzivu zato što se moraju baviti ovim, njegovim riječima, glupostima.
Komentirajući Plenkovićev stav, Alavanja je istaknuo kako je mislio da će premijer biti puno čvršći u gardu već jučer: "Ali mislim da čeka izvid DORH-a ili neko drugo rješenje formalno. Mislio sam da će postaviti situaciju s DP-om puno čišće: hoćete li ići na nove izbore ili ćete disciplinirati svog zastupnika. Sad ćemo vidjeti što će DORH reći."
Hoće li Dabro ostati u Saboru?
"Ovisi koliko DP može iskontrolirati Dabru, i koliko je DP-ova struktura podložna hijerarhiji i zdravim procesima donošenja odluka koje su stranačke, a ne sektaške. Vidjet ćemo kako će se razviti. On već ima jednu optužnicu iz prethodnog incidenta koja mu visi nad glavom, ako na to nakalemimo nove izvide DORH-a, to će maksimalno utjecati na daljnju političku dinamiku. Iz pozicije premijera i vladajuće koalicije, ovakve stvari želiš što prije završiti", komentira, nadodavši da ne zna zašto se Hrebak, član koalicijske većine iz redova HSLS-a, tek sada javio: "Propustio je mnogo prilika pokazati svoj liberalizam i svoje vrijednosti."
