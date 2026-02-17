"Ovisi koliko DP može iskontrolirati Dabru, i koliko je DP-ova struktura podložna hijerarhiji i zdravim procesima donošenja odluka koje su stranačke, a ne sektaške. Vidjet ćemo kako će se razviti. On već ima jednu optužnicu iz prethodnog incidenta koja mu visi nad glavom, ako na to nakalemimo nove izvide DORH-a, to će maksimalno utjecati na daljnju političku dinamiku. Iz pozicije premijera i vladajuće koalicije, ovakve stvari želiš što prije završiti", komentira, nadodavši da ne zna zašto se Hrebak, član koalicijske većine iz redova HSLS-a, tek sada javio: "Propustio je mnogo prilika pokazati svoj liberalizam i svoje vrijednosti."