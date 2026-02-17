Jeckov poručila Dabri: "To je kao da zapališ svoju kuću pa napišeš sonet o toplini svog ognjišta"

U toj šarenoj kulisi, nastavila je, pojavi se lokalni bećar i zapjeva o kolaboracionistu nad kolaboracionistima u tonalitetu kao da je ispao iz 1941. godine. "Ovaj iz grobnice od zlata predao je komad domovine, a onda nakon više desetljeća o tome pjevaš kao u herojskoj baladi. To je kao da zapališ kuću pa napišeš sonet o toplini svog ognjišta", ustvrdila je Jeckov.