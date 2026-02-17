Jeckov poručila Dabri: "To je kao da zapališ svoju kuću pa napišeš sonet o toplini svog ognjišta"

Pjevanje DP-ovog Josipa Dabre pjesme u kojoj je veličao ustaškog poglavnika Antu Pavelića bila je u utorak tema slobodnih govora dijela zastupnika, Anka Mrak Taritaš (GLAS) osudila je reakciju hrvatskog premijera, a Dragana Jeckov (SDSS) poručila da se relativiziranjem prošlosti ne mijenjaju činjenice.
"Više nismo u fazi u kojoj Andrej Plenković relativizira ustaštvo, sad smo u fazi u kojoj ga otvoreno slavi i veliča, ili barem u većini drži one koji to otvoreno rade da bi ostali na vlasti", rekla je Anka Mrak Taritaš u iznošenju stajališta u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a.
"Premijer prema Dabri kao prema dvogodišnjaku"
Kaže umjesto jasne i odlučne osude, umjesto da Dabru izbaci iz većine ili zamoli tajnicu da napiše ostavke ministrima koji nisu osudili Dabrino pjevanje, premijer Plenković će tražiti od Dabre da to više ne radi. „Kao da je u pitanju dvogodišnjak koji izgovara prostote, a ne sramotno veličanje koljača i zločinca iz usta saborskog zastupnika i bivšeg ministra”.
Mrak Taritaš kritizirala je i HSLS pitajući se gdje su bili dosad, gdje su bili kada su potpredsjednik Vlade i neki ministri vikali "Za dom spremni" na Thompsonovom koncertu. Upitala je i što o promoviranju ustaštva i prijetnjama srpskoj manjini misle manjinski zastupnici koji su dio saborske većine.
"Pjevanje s aromom suhomesnatog patriotizma"
Dragana Jeckov u ime Kluba SDSS-a kazala je kako se u vrijeme poklada u Slavoniji i Srijemu ravnica pretvori u pozornicu, „to je vrijeme kada se seoske hrabriše, uz pokoju čašicu više, naoružani šeširom, ohrabre i zapjevaju o nekoj istini, s maskom ili bez maske, ali sa saborskim imunitetom”.
"A pjevanje je takvo da treba imati aromu suhomesnatog patriotizma i u pravilu se pjeva iz petnih žila kako bi se čulo do zadnje šupe. Tambura u tim danima postaje najbolja violina i prati se zvonka pjesma koja ima sve elemente, od bećarskog nadmetanja do revizije povijesti", dodala je Jeckov.
U toj šarenoj kulisi, nastavila je, pojavi se lokalni bećar i zapjeva o kolaboracionistu nad kolaboracionistima u tonalitetu kao da je ispao iz 1941. godine. "Ovaj iz grobnice od zlata predao je komad domovine, a onda nakon više desetljeća o tome pjevaš kao u herojskoj baladi. To je kao da zapališ kuću pa napišeš sonet o toplini svog ognjišta", ustvrdila je Jeckov.
Zastupnica SDSS-a poručila je kako se relativiziranjem prošlosti ne mijenjaju činjenice, dodavši kako je lakše pjevati o takozvanim velikim vođama nego u praznim slavonskim i srijemskim selima.
Grmoja: Nema razlike između vladajućih i oporbe
Nikola Grmoja (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) u slobodnom govoru ustvrdio je da nema nikakve razlike između vladajućih i lijeve oporbe jer su i HDZ i SDP i Možemo! odbili dati potpise za Mostovu inicijativu ustavne zaštite gotovine kao sredstva plaćanja. Kao sljedeći mogući korak Grmoja je najavio prikupljanje potpisa za referendum, no ističe da neće žuriti jer žele biti sigurni da će uspjeti. Pozvao je sve zainteresirane da im se pridruže i jave za volontiranje.
