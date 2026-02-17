Koji će potez povući DP? "Sve se može dogoditi, pa i odgoda glasanja"

"Može. S obzirom da je snimka došla do jako širokog kruga ljudi, bila je prikazivana i u javnim medijima. Za takvo kazneno djelo može biti optužen. Vidjet ćemo na što će se on izvlačiti, da je to možda bila pokladna atmosfera, da nije ni izgovorio ime Ante Pavelića, da nije nikome ni prijetio već da je samo navodio imena. Tko zna što će na kraju biti... Svi su u početku uznemireni, ali brzo se zaboravi", kazala je Škare Ožbolt pojasnila može li se u privatnom prostoru činiti tako nešto: