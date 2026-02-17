sramotan ispad dp-ovca
Koji će potez povući DP? "Sve se može dogoditi, pa i odgoda glasanja"
Odvjetnica i bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirala je situaciju oko Josipa Dabre i ustaške pjesme koju je pjevao.
Na samom početku otkrila je može li biti optužen.
"Može. S obzirom da je snimka došla do jako širokog kruga ljudi, bila je prikazivana i u javnim medijima. Za takvo kazneno djelo može biti optužen. Vidjet ćemo na što će se on izvlačiti, da je to možda bila pokladna atmosfera, da nije ni izgovorio ime Ante Pavelića, da nije nikome ni prijetio već da je samo navodio imena. Tko zna što će na kraju biti... Svi su u početku uznemireni, ali brzo se zaboravi", kazala je Škare Ožbolt pojasnila može li se u privatnom prostoru činiti tako nešto:
"Ne, to nije privatni prostor. Ne možete nekome zabraniti da u privatnom prostoru pjeva, ali kad to postane dostupno širem broju ljudi, to prestaje biti privatno. Demokratsko smo društvo, ali demokracija nosi i odgovornost. Ovo je došlo širokom broju ljudi, namjerno. Meni je to neshvatljivo. Pjevati o poglavniku u današnjem društvu, neshvatljivo. Imamo državu, obranili smo je sami, stvorili smo je sami... Još Dabro dolazi iz krajeva s mnoštvom heroja, "malim" ljudima koji su postali veliki. Mogao je pjevati o svima njima, o Stjepanu Radiću, Franji Tuđmanu, ali on je pjevao o najvećoj sramoti Hrvatske. Ne razumijem taj mindset."
Dabro je prije pjesme uzviknuo "Ovo je za Milorada".
"Ovdje dolazimo i do pitanje ozbiljne političke odgovornosti. Vladajuća većina odgovara za situaciju u državi, on sjedi u istom prostoru s Miloradom Pupovcem."
Može li se to smatrati prijetnjom?
"Da. Iako su naši zakoni poprilično široki, ostaje za vidjeti i jako me zanima pravosudni tijek. No, ozbiljno sam zabrinuta za društveni dio i gdje ovo društvo klizi u 21. stoljeću."
Postavlja se i pitanje vladajuće većine.
"To govori o toj većini. Tako nešto govori o njoj. I mislim da neće biti nekih problema za većinu u petak, kad je prvi test vladajuće većine, no ostaje gorak okus. Ali, svako malo se nešto dogodi. Ta većina može opstati, no s čim će na iduće izbore? Gdje to sve ide?"
Veličanje ustaštva nikad nije bilo viđeno u parlamentarnoj većini?
"Tako je, ovo je presedan za vladajuću većinu, nikad se prije u njoj nije veličalo ustaštvo i ona neće moći disati još dugo, ako misli zagovarati normalne i umjerene vrijednosti. Da li će takva koalicija, s periodičnim incidentima, moći na ovaj način doživjeti kraj mandata u redovnom parlamentarnom roku, teško je reći. Da će biti obilježena, hoće."
Premijer tvrdi da većina nije upitna i da je obavio razgovore s čelnicima Domovinskog pokreta i HSLS-a. Svejedno, moguće je zamijeniti Dabru.
"Takav scenarij je moguć i to ovisi o DP-u, hoće li ga zamijeniti ili neće. Sve se može dogoditi, pa i odgoda glasanja zbog zamjene. Pitanje je političke volje, hoće li se to napraviti ili neće. To ovisi o zastupniku Dabri. Mandat je njegov i on njime može raspolagati kako želi. Sumnjam da će se odreći tog mjesta jer ga ono štiti od mnogih problema."
Ni Domovinski pokret ne pokazuje volju jasno i nedvosmisleno osuditi tako nešto.
"Kad pogledate DP, koji se raskolio od dolaska na vlast i predstavlja ruke u parlamentu, što će reći? O svakoj ruci ovisi njihova budućnost u parlamentu i koaliciji. Prema tome, ne gledajmo to na drugi način, vladajuća većina važnija je od svega drugog", zaključila je Vesna Škare Ožbolt.
