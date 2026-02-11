Bačić: Vlada u ožujku odlučuje o prodaji Spomen doma u Kumrovcu

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar upozorio je kako je u dosadašnjim pokušajima aktiviranja objekta prepreka bila previsoka procijenjena vrijednost. "Sada očekujem realnu procjenu u odnosu na ono što treba uložiti da bi se objekt privelo funkciji. Ako će biti realna procjena, imat ćemo više zainteresiranih investitora", kazao je Kolar.