Oglas

"Sada se uklanjaju aneksi"

Bačić otkrio do kada bi trebao biti uklonjen azbest u Vjesniku

author
Hina
|
21. ožu. 2026. 14:14
20.03.2026., Zagreb – Radovi na rusenju zgrade Vjesnika se nastavljaju. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u subotu je rekao kako očekuje da se podvožnjak u Slavonskoj aveniji pusti u promet oko Uskrsa dokad bi se trebao biti uklonjen i azbest sa 16. kata Vjesnika.

Oglas

Bačić je istaknuo da se trenutno uklanjanju aneksi Vjesnika kako bi se radnici mogli približiti samom neboderu i krenuti u njegovo uklanjanje. 

"Sada se uklanjaju aneksi i zapadni i istočni. U potpunosti se uklanja fasada, kompletni građevinski otpad koji je nastao nakon požara i ja se nadam da ćemo, nakon što je nadzorni inženjer ovjerio prijedlog plana uklanjanja i zbrinjavanja azbesta, s izvođačem tijekom ponedjeljka dogovoriti sve aktivnosti i krenuti s uklanjanjem azbesta", rekao je ministar.

Dodao je i kako je cilj da se podvožnjak u Slavonskoj aveniji otvori oko Uskrsa, a do tada bi, kaže, u velikom dijelu bio i uklonjen azbest.

Rekao je i kako je u ponedjeljak redovita koordinacija, da će se oko uklanjanja Vjesnika držati rokova koji će biti pomaknuti upravo onoliko koliko bude trajalo uklanjanje i zbrinjavanje azbesta.

Teme
Branko Bačić Vjesnik azbest

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ