"Ne poznajte područje rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi. Možete li reći točno kako ćete ubrzati procedure vještačenja kako ne bi opet preminulo 15.000 ljudi dok čeka novac", pitala je zastupnica Jelena Miloš iz možemo, a kandidat za ministra je odgovorio:

"Napravit ćemo filter kroz koji ćemo imati trijažu samih prijava za inkluzivni dodatak. Ako netko ima kronično stanje, ne treba ih ponovno vještačiti i to će bitno ubrzati proceduru. Trebamo imati i sustav komunikacije s korisnicima, kako bi ih vodio kroz šumu propisa i prava. Sve ćemo na sustavnoj razini napraviti."