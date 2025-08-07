Benčić: Za društvo u kojem se domoljublje ne koristi za opravdavanje nasilja!

"Malo je potrebno da se verbalno nasilje i promoviranje simbola mržnje prelije u fizičko nasilje na ulicama. Upozorili smo na to u Saboru u trenutku kada je HDZ institucionalizirao ustaški pozdrav u sabornici. Jer simboli sustava koji se temelji na ideji istrebljenja drugih i drugačijih otvara prostor nasilnicima da slobodno bez straha napadaju svakog koga označe kao drugačijeg", istaknula je Sandra Benčić.