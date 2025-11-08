Bivši dužnosnik Herceg-Bosne i haaški osuđenik Bruno Stojić zrakoplovom stigao u Zagreb

Njegov dolazak u Hrvatsku bio je nakratko doveden u pitanje nakon što ga je u Beču zaustavila austrijska policija, zbog navodnog administrativnog propusta – odlazak iz zemlje nije bio najavljen 24 sata unaprijed. Zbog toga je Stojić morao napustiti popodnevni let i čekati sljedeći raspoloživi zrakoplov.