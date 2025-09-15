Dodik predlaže Čoviću da se "izabere predsjednik Herceg-Bosne"

"Pročitao sam medijsku izjavu mog prijatelja Dragana Čovića iz reda hrvatskog naroda i kaže Republika Srpska kao nema predsjednika. Ja mu kažem, slažem se da Herceg-Bosna nema predsjednika i da ga treba izabrati i to je moj odgovor na njegovu tvrdnju o tome da li ima (RS) ili nema predsjednika", kazao je Dodik.