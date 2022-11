Na saslušanju na Antikorupcijskom vijeću u Saboru pojavio se bivši šef sindikata u Ini, Božo Mikuš.

Znam da se ministar Vrdoljak u ono vrijeme predstavljao da je on glavni pregovarač i da je valjano samo ono što on kaže ili iskaže u pisanom obliku. Nitko drugi nije mogao raditi ništa, pa izgleda ni predsjednik NO-a ni predsjednik Vlade. Eto, to vam je priča o korporativnom upravljanju. Ne bi bilo toliko trvenja, ali političari ne bi imali o čemu pričati, rekao je Mikuš.

“Mi kao sindikat nikad nismo imali problema s ljudima iz MOL-a koji su bili u Ini. Mogu vam reći da su oni bili alibi za mnoge nepodopštine naših direktora. Ja sam to doživio jedanput”, rekao je Mikuš.

Naveo je primjer.

“U Croscu nisu isplaćena prava iz kolektivnog ugovora. Ja sam odlazio do direktora Crosca u nekoliko navrata tražeći da se ta prava isplate ljudima. Radilo se o neka 4,5 milijuna kuna. Znate koji sam odgovor dobivao? Mi bi isplatili, ali ne daju Mađari. Što bi vi napravili u toj situaciji?”, upitao je Mikuš.

Dodao je da je u jednom navratu upitao člana MOL-a zašto nisu dali da se isplate sredstva. “Kad je došao, znate koliko je trebalo da se riješi problem? Niti tri minute. Sljedeći dan ja sav veseo idem direktoru da mu kažem, on je bio jako ljut što sad mora te novce isplatiti, a on je to mislio isplatiti za nešto drugo”, rekao je Mikuš.

S ljudima iz MOL-a je bilo teško pregovarati, rekao je. “To su bile teške bitke i trebalo se s time nositi. Međutim, kad je nešto dogovoreno, nisu nikad nijedno pravo htjeli eskivirati. A s našima, nažalost, to nije bio slučaj”, rekao je Mikuš.

