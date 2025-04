Bivši veleposlanik u Vatikanu: “Ako sprovod pape bude državnički vjerujem da će ići Milanović”

Podijeli :

Gost Novog dana televizije N1 bio je bivši hrvatski veleposlanik u Vatikanu, a sada savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku. Govorio je o pokojnom papi Franji .

Govorio je o pripremama za pogreb pape Franje, a zatim i održavanje konklave na kojoj će biti izabran novi papa. No, najprije će u subotu biti održan sprovod.

“Sprovodi papa su četvrtog do šestog dana od smrti. Dodatno komplicira stvar što je u petak neradni dan u Italiji zbog praznika, Nacionalnog dana. Druga komplikacija je da je završio Sveti tjedan i puno je hodočasnika u Rimu. Usto je i jubilejska godina. To su rijeke ljudi koji inače dolaze u Rim”, pojasnio je Neven Pelicarić.

Kakvog karaktera će biti sprovod?

Na pogreb u Rim dolazi i predsjednik SAD-a Donald Trump što iziskuje dodatne sigurnosne mjere. Pitanje je zna li se tko će u ime Republike Hrvatske ići na pogreb?

“Najprije treba sačekati odluku kardinala kakvog će karaktera biti sprovod. Kad je umro papa Benedikt XVI (koji je prethodno odstupio s dužnosti, nap.a.) on je bio papa emeritus. Dobili smo izrijekom informacije da sprovod neće biti državnički i da se očekuju delegacije samo iz Njemačke, odakle je papa bio, i iz Italije. Ovoga puta je umro vladajući monarh, dakle papa na prijestolju za vrijeme pontifikata i radi se o državničkom sprovodu, pretpostavljam. Ne znamo je li papa Franjo u oporuci ostavio upute o sprovodu, to ne znamo. Vjerujem da ćemo to doznati tijekom dana. Naše institucije tada će donijeti odluku kako i na koji način ćemo biti predstavljeni. Vjerujem da će, ako bude državnički sprovod, predsjednik Zoran Milanović ići na taj sprovod”, kazao je.

Kada će početi konklava?

“Pripreme za konklavu su propisane i uvijek su jasne. Zadaća konklave jest jedna jedina – izabrati novog biskupa Rima. Jedina prava uloga kardinala ondje je birati papu. Propisano je da konklava neće početi prije od 15 dana i ne dulje od 20 dana od smrti pape. Kardinali će odlučiti koje je vrijeme potrebno da kardinali stignu u Rim. Konklave su nekad bile tamo gdje je papa umro, nisu uvijek bile u Rimu. Tek od 1878. godine, kada je umro papa Pio IX, Sikstinska kapela postaje mjesto održavanja konklave. Kardinali se dijele u više redova i po godinama. Onaj koji na dan upražnjenja Petrove stolice nije navršio 80 godina ima pravo i dužnost doći u Rim. Oni stariji dolaze i sudjeluju u kongregacijama, ali ne ulaze u konklavu. Nakon sprovoda sastaju se kardinali u nastavku generalnih kongregacija i počinju pripremu za konklavu”, objasnio je Pelicarić.

U ovom trenutku je, kaže, 135 kardinala koji imaju pravo ulaska u konklavu.

“Recimo, siro-malabarski patrijarh Indije je ispao iz konklave u subotu kada je napunio 80 godina. Da je papa umro u subotu, on bi ušao u konklavu.”

“Tamo će se iskritalizirati smjer kojim će Crkva ići”

Nakon sprovoda pape, kardinali se sastaju u kongregacijama i raspravljaju o tome kakvog papu Katolička crkva treba. U tom trenutku još nema spominjanja imena. Tek kada se zatvore vrata, počet će se razgovarati o pravim imenima”, kazao je Pelicarić.

Postavlja se i pitanje koliko na kardinale utječu imena favorita. Već se spominje osam imena onih koje se smatra najvećim favoritima za novog papu. Pelicarić smatra da je to krivo poimanje.

“To su sve naša nagađanja. Moje je mišljenje da ta lista imena jako puno ovisi o pripremi u kongregacijama. One su tajne i ne znamo što će biti. Tamo će se iskritalizirati smjer kojim će Crkva ići.”

