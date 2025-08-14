Bolest plavog jezika na 18 farmi: Ministarstvo izdalo preporuke stočarima

Kako dalje navodi Ministarstvo, bolest je zabilježena na jednom objektu u Splitsko-dalmatinskoj županiji u općini Vrlika, na deset objekata u Istarskoj županiji u općinama Žminj, Pazin, Pićan, Cerovlje, Karojba, Marčana i Vižinada, na dva objekta u Primorsko-goranskoj županiji, u općinama Vrbnik i Malinska-Dubašnica, na tri objekta u Ličko-senjskoj županiji, u gradu Senju i općini Brinje, na jednom objektu u Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Zagorska Sela, te na jednom objektu u gradu Ozlju u Karlovačkoj županiji.