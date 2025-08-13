VIDEO / Kaos u Novom Sadu, pripadnici SNS-a pirotehnikom gađaju građane: Obratili se Vučić i Dačić

U utorak navečer pred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Vračaru u Beogradu, pripadnik policije je ošamario je prosvjednicu nakon što su se nezadovoljni građani, na poziv studenata i zborova, okupili poslije brutalnih scena nasilja na prosvjedima u Bačkoj Palanci i Vrbasu, gdje su "naprednjaci" gađali građane i studente francuskim ključem, pirotehničkim sredstvima, kamenjem, zaleđenim bocama i drugim predmetima, pri čemu su neki od okupljenih zadobili ozljede.