PROSVJEDI ŠIROM SRBIJE
VIDEO / Kaos u Novom Sadu, pripadnici SNS-a pirotehnikom gađaju građane: Obratili se Vučić i Dačić
U više gradova Srbije večeras traju prosvjedi nakon jučerašnjeg napada pristalica Srpske napredne stranke (SNS) na demonstrante u Vrbasu i Bačkoj Palanci. Okupljanja su organizirali “studenti u blokadi”, koji su pozvali građane da izađu na ulice i prosvjeduju ispred prostorija SNS-a i policijskih uprava.
Eskalirao miran prosvjed protiv policijskog nasilja
Ovaj put bijes građana Srbije usmjeren je na navode prosvjednika da policija ne štiti građanine, već štite nasilnike. Pristalice SNS-a naime, navodno napadaju mirne prosvjednike. Razbijaju i prostorije, a večeras su huligani u crnim maskama pustili vatromet među okupljenom gomilom u Novom Sadu.
Najveći skupovi održavaju se u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima, uključujući Suboticu, Šabac, Leskovac, Sombor, Pančevo i Valjevo.
Naprednjaci na građane Novog Sada ponovo bacaju pirotehnička sredstva
Kako iz središta sukoba iz više gradova javljaju reporteri N1 Srbije, pripadnici Srpske napredne stranke opetovano bacaju pirotehnička sredstvna na građane Novog Sada.
U Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu pripadnici i simpatizeri Srpske napredne stranke ponovo su napali učesnike protesta pirotehnikom.
Bacaju se petarde i topovski udari, kao i vatrometi.
Policijski kordon ne reaguje prema pristalicama SNS-a koji napadaju građane.
Večeras eskaliralo u Novom Sadu
U Novom Sadu je situacija eskalirala kada su iz pravca prostorija SNS-a u Stražilovskoj ulici prema građanima poletjela pirotehnička sredstva. Okupljeni su odgovorili razbijanjem prozora na stranačkim prostorijama, nakon čega je policija u opremi za razbijanje demonstracija formirala kordon. Na prosvjedu su bačene i baklje, a čuli su se i topovski udari.
Prosvjedna kolona u Novom Sadu krenula je iz studentskog kampusa, nakon tribine “Mediji u doba represije”, prema glavnim prostorijama SNS-a na Bulevaru oslobođenja.
Podsjetimo, jučer su u Vrbasu pristalice SNS-a i Aleksandra Vučića napale prosvjednike pirotehnikom, kamenjem, bocama i francuskim ključevima. Jedan građanin zadobio je ozljedu noge, a asistent snimatelja N1 pogođen je dvama kamenima. Sličan napad dogodio se i u Bačkoj Palanci.
Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević izjavio je da je policija protekle noći "spriječila veće sukobe" te da su ozlijeđeni građani i policajci, a više je osoba privedeno. “Nismo štitili jednu grupu, već javni red i mir”, rekao je Vasiljević.
Kako je počeo novi val prosvjeda?
U utorak navečer pred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Vračaru u Beogradu, pripadnik policije je ošamario je prosvjednicu nakon što su se nezadovoljni građani, na poziv studenata i zborova, okupili poslije brutalnih scena nasilja na prosvjedima u Bačkoj Palanci i Vrbasu, gdje su "naprednjaci" gađali građane i studente francuskim ključem, pirotehničkim sredstvima, kamenjem, zaleđenim bocama i drugim predmetima, pri čemu su neki od okupljenih zadobili ozljede.
‼️ PAMTI SRBIJO ‼️— Shonetin (@kaonikotinn) August 13, 2025
“Muškarčina” udara ženi šamar večeras na Vračaru ❗️ pic.twitter.com/aWcunT7Zf8
Također, ispred prostorija Srpske napredne stranke u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo je do sukoba naprednjaka i maskiranih mladića. Napeta situacija vladala je sinoć diljem Srbije nakon što su pristaše SNS-a, u pratnji maskiranih mladića, napadali građane i studente.
Policijski kordon potiskivao građane
U Beogradu su se građani okupili te se najprije uputili Beogradskom ulicom do Njegoševe, a potom stigli do lokalnog odbora SNS-a u toj ulici. Ispred prostorija SNS-a već ih je čekao kordon policije, dok su im građani skandirali “Koga čuvate?”.
Policijski kordon, opremljen za razbijanje demonstracija, potiskivao je građane okupljene ispred SNS-a na Vračaru, a tada je jedan policijski službenik ošamario ženu.
Kako se može vidjeti na snimci, nakon što je primijetio da je snimljen dok udara ženu, policajac je spustio glavu.
Dačić: Odustanite od provokativnih akcija
Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je jedan policajac ozlijeđen u Novom Sadu te dodao da vjerojatno ima i drugih ozlijeđenih jer je, kako je naveo, došlo do masovnog napada.
"Ima i u drugim gradovima širom Srbije napada na policiju ili članove SNS-a i građane ispred prostorija naprednjaka. Policija mora očuvati javni red i mir, upozoravamo sve da poštuju zakon, a protiv svih koji ga krše bit će podnesene prijave", rekao je Dačić u izvanrednom obraćanju.
Pozvao je sve na mir i da "odustanu od provokativnih akcija".
"Služe samo da izazovu sukobe. Danas je veliki broj naprednjaka prisutan ispred prostorija, taj broj je veći nego broj onih koji prosvjeduju. Kako netko može govoriti da je normalno da netko napada političke stranke? Policija bi osigurala svaku stranku koju netko želi napasti. Svi se trebaju razići i uspostaviti javni red i mir", dodao je Dačić.
Podsjećamo, večeras su pristaše SNS-a iz stranačkih prostorija u Novom Sadu zasule građane pirotehničkim sredstvima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare