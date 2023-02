Marina Ivandić: Moguće da će Holding trebati posegnuti i za stranim radnicima

Podijeli :

Izvor: N1

Gošća Novog dana bila je Marina Ivandić, predsjednica skupštinskog Kluba zastupnika Možemo!-Zagreb je naš-Nova ljevica-Zelena alternativa ORaH.

U Zagrebačkom holdingu, prvenstveno Čistoći, i u ZET-u nakon drame postignut je dogovor koji se odnosio na bruto i neto iznose plaća, dogovorena je i nova sistematizacija. Kako je rekao gradonačelnik Tomašević, dio će se pokriti iz proračuna, nešto iz ušteda, a nešto i preko poskupljenja usluga.

“Činjenica na koju smo upozoravali i prije, i bili smo toga svjesni, je da plaće, pogotovo operativnih radnika u Holdingu, ljudi koji doista neposredno isporučuju te komunalne usluge nisu bile adekvatne. Činjenica je i da nedostaje radnika, u Čistoći je zaposleno stotinjak radnika, natječaj je stalno otvoren, a istovremeno je isti broj otišao. To je težak posao, smjenski rad, rad u teškim uvjetima, nema mogućnosti za hvatanje krivine. U tom smislu imati i faktor neadekvatne plaće koji je nama kao zelenoj ljevici neprihvatljiv, ali jednostavno taj faktor uzrokuje i činjenicu da sigurno nećemo popuniti radna mjesta, a na kraju niti isporučiti javnu uslugu. Svjesni smo bili i ranije da treba povećat plaće”, rekla je Ivandić.

“No činjenica je bila da taj kolektivni ugovor o čijem su se dodatku otvorili pregovore krajem prošle godine godine, ti pregovori su imali drugi format, išli su prema tim nekim unapređenjima kao vatrogasnoj mjeri. No s obzirom na sve što se dogodilo u međuvremenu, pretvorili su se u pregovore o novom kolektivnom ugovoru. Paket koji je trebao biti kasnije ide sada je treba uvažiti činjenicu da treba sada”, dodala je.

Neki, pa čak i gradonačelnik Tomašević, izrazili su sumnje u to da je taj bunt podmetnut od nekih bivših struktura koje nisu sklone aktualnoj vlasti.

“Naravo, zapošljavanja proteklih 20-ak godina u Holdingu, način na koji se razvijao taj organizacijski kaos, da, na nekin način podupire tu mogućnost, postoje naravno oni ljudi kojima je u interesu podmetati klipove. No ne bih išla u tom smjeru, mislim da jest to bio autentičan bunt i da je bio opravdan i da su ljudi bili u potrebi poboljšanja materijalnih uvjeta i uvjeta rada”, kazala je Ivandić.

Naglašava da je Holding firma koja i dalje vapi za raznim unapređenjima. “Jedan od razloga bunta je i ta neprimjerena sistematizacija koja stvara nepravde među radnicima. To nije u redu, nije poticajno ni za koga, nije dobro radno okruženje. A svi ti aspekti na kraju utječu na kvalitetu javne usluge. Nova sistematizacija je ozbiljan i složen zadatak, ali vjerujem da će i to donijeti neki mir i zadovoljstvo i da će na kraju to i zadovoljstvo osjetiti i građani.”

“Moguće da će biti potrebna strana radna snaga”

No i dalje ostaje problem manjka radnika.

“Situacija u Zagrebu nije jedinstvena, isto je u svim komunalnim tvrtkama i u nekim tvrtkama koje se bave infrastrukturom. Teško je naći radnike. Plaće u hrvatskoj u javnim firmama su mnogo manje od onih koje se mogu ostvariti negdje vani i normalno da se ljudi odlučuju za život negdje drugdje, u tom smislu ne postoji garancija da će ove mjere korigiranja materijalnih prava u Čistoći i drugim komunalnim firmama u u Zagrebu donijeti ono što želimo, a to je novi priljev radnika. Moguće je da će se morati posegnuti za stranim radnicima jer je imperativ da usluga bude adekvatna. No i ti strani radnici imaju pravo na dostojanstvenu plaću”, rekla je Ivandić.

